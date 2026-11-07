España retira el 12% de la producción de aceite para evitar un desplome de los precios y Lleida se opone

Imagen de archivo de procesado de aceite de oliva virgen extra en Lleida. - SEGRE

El ministerio de Agricultura activó ayer por primera vez el mecanismo de retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado, con el objetivo de evitar los precios bajos en origen una vez que se dan las condiciones previstas.

Esto supone la retirada temporal de 188.000 toneladas de aceite, el 12% de la producción de aceite de oliva declarada mensualmente por las almazaras, y que permanecerán retiradas del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

Es una medida que rechaza tajantemente la Denominación de Origen (DO) Les Garrigues porque asegura no tiene excedentes de aceite.

Los productores, sobre todo los del sur del Estado, habían exigido esta medida lo antes posible en esta campaña, ante el “hundimiento” de los precios en origen y el aumento disparado de los costes de producción.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró que el almacenamiento obligatorio servirá para ordenar el mercado y además, es “una garantía para la retribución de los olivicultores”.

Mientras, la industria envasadora y refinadora de aceites comestibles rechazó una medida “que rompe el equilibrio de mercado”.

Anunció por ello que la recurrirá porque “no es lo más adecuado”, ya que “el camino” es “buscar nuevos mercados y salidas”.

Los datos de las comunidades autónomas prevén una producción en la campaña 2026/2027 de 1.602.596 toneladas de aceite de oliva en todo el Estado, un 23 por ciento más que la anterior.

Sin embargo, en el último mes, los precios en origen han caído un 6%, según el sistema de información Poolred, mientras que el Observatorio de Infaoliva sitúa el precio medio del aceite de oliva virgen extra en 3,2 euros por litro (el virgen está a 2,8 euros), lejos de los 5 euros que se pagaban hace un año.