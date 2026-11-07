Premian la trayectoria de tres empresas leridanas

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

La tercera edición de los Premios Empresa e Innovación del Alt Pirineu y Aran, que se entregaron ayer en La Seu en el marco de la cuarta edición del Pirineu Tech Talk 2026, reconoció la trayectoria de tres empresas leridanas. Bomboloo, que desarrolla aseos secos ecológicos con un sistema de funcionamiento que no necesita agua ni productos químicos, con sede en el Pallars Sobirà, recibió el Premio Jordi Grau a la Mejor Iniciativa del Año 2026. Snow Estudi Gràfic, de La Seu y que centra su actividad en el ámbito del diseño y el desarrollo de soluciones digitales, fue distinguido con el Premio Talent Digital. El Molí de la Vall de Barcedana, una cooperativa integrada por 26 socios que trabaja en la producción de aceite de oliva de montaña y en la valorización de las variedades autóctonas del territorio desde el Pallars Jussà, recibió el Premio a la Innovación en el Sector Agrario. La firma BDP Software de Puigcerdà, con más de 25 años de trayectoria y que está especializada en el desarrollo de programas informáticos, recibió una mención especial.

Pirineo Tech Talk, organizada por Viure als Pirineus entre el jueves y ayer, puso sobre la mesa el papel de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial.Los ponentes coincidieron en la necesidad de incorporar estas herramientas, que ya forman parte del presente, pero también en la importancia de mantener el factor humano en los procesos de decisión.

Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura de la Generalitat, participó en la sesión de ayer e instó a los empresarios a “dejarse de quejas y excusas” porque desde el Pirineu “se pueden hacer proyectos pioneros, tecnológicos y diferenciadores”. Asimismo, animó a hacerlo “creando sinergias y dejando de mirar de reojo al de al lado para ver lo que hace, tanto entre sector privado como público”, concluyó. El diputado de la Diputació, Marc Baró, que participó en la entrega de premios, destacó que “la innovación también se hace desde los municipios pequeños”.