PRODUCCIÓN
La producción de aceite de oliva leridana, un 16,5% más corta
Alcanzará las 9.972 toneladas, según el Ministerio de Agricultura
La producción de aceite de oliva en la provincia de Lleida alcanzará las 9.972 toneladas, según las estimaciones del ministerio de Agricultura, lo que supone un descenso productivo del 16,5% respecto a la campaña anterior, cuando se llegó a las 11.949 toneladas, con especial afectación al secano. Sin embargo, la producción en la provincia aumentará un 7,4% respecto a la media de las seis campañas anteriores.
En Catalunya se prevé una de las mayores caídas del Estado, con una estimación de 30.344 toneladas, un 22,3% menos.
Economia
España retira el 12% de la producción de aceite para evitar un desplome de los precios
Eva M. Muruaga