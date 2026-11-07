La producción de aceite de oliva leridana, un 16,5% más corta

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La producción de aceite de oliva en la provincia de Lleida alcanzará las 9.972 toneladas, según las estimaciones del ministerio de Agricultura, lo que supone un descenso productivo del 16,5% respecto a la campaña anterior, cuando se llegó a las 11.949 toneladas, con especial afectación al secano. Sin embargo, la producción en la provincia aumentará un 7,4% respecto a la media de las seis campañas anteriores.

En Catalunya se prevé una de las mayores caídas del Estado, con una estimación de 30.344 toneladas, un 22,3% menos.