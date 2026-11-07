CRISIS AGRARIA
Unió de Pagesos abandona el grupo de trabajo con Agricultura por desacuerdos
Afirman que el Departamento tiene una estrategia que implicará muchos retrasos
Unió de Pagesos anunció ayer que abandonará las reuniones del grupo de trabajo técnico del departamento de Agricultura que estudia las pérdidas del sector a causa del incremento de costes y el descenso de los precios durante los últimos meses.
El sindicato agrario mostró su desacuerdo con la estrategia del departamento, que “ha optado por evaluar uno por uno los sectores agrícolas y ganaderos, cosa que implicará muchos meses de retraso” con respecto a los cobros de ayudas, y remarcó que son necesarias “soluciones urgentes e inmediatas”, como por ejemplo las ayudas directas de hasta 17.000 euros por explotación para poder afrontar la próxima campaña.