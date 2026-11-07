Unió de Pagesos abandona el grupo de trabajo con Agricultura por desacuerdos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Unió de Pagesos anunció ayer que abandonará las reuniones del grupo de trabajo técnico del departamento de Agricultura que estudia las pérdidas del sector a causa del incremento de costes y el descenso de los precios durante los últimos meses.

El sindicato agrario mostró su desacuerdo con la estrategia del departamento, que “ha optado por evaluar uno por uno los sectores agrícolas y ganaderos, cosa que implicará muchos meses de retraso” con respecto a los cobros de ayudas, y remarcó que son necesarias “soluciones urgentes e inmediatas”, como por ejemplo las ayudas directas de hasta 17.000 euros por explotación para poder afrontar la próxima campaña.