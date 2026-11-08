El Govern convocará la mesa del aceite para abordar el impacto de la retirada del 12% de la producción

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La Generalitat convocará la mesa sectorial del aceite de Catalunya para abordar el impacto de la retirada del 12% de la producción que ha activado el ministerio de Agricultura con el objetivo de evitar los precios bajos en origen.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, lo avanzó ayer en un mensaje en X. “El Govern está junto al sector oleícola catalán y analizará sus consecuencias y acciones ha impulsado”, afirmó el conseller.

La decisión del ministerio, que implicaría la retirada hasta septiembre de 2027 de unas 188.000 toneladas de aceite estatales, ha levantado críticas entre los productores e incluso de la industria.

La Denominación de Origen (DOP) Les Garrigues criticó la medida al asegurar que no cuentan con stock de aceite, mientras que la Denominación de Origen (DOP) Siurana, que agrupa a siete comarcas de Tarragona y Terres de l’Ebre, denunció que la medida se haya dictado de forma “generalizada” sin tener en cuenta las diferentes realidades territoriales.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó ayer que la decisión del Gobierno es una medida “absolutamente necesaria, oportuna y basada en el derecho europeo”.