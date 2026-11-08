Investigación en la Noguera para reducir fertilizantes, el IRTA confirma la necesidad de ajustar las dosis a cada zona del campo

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Aplicar más fertilizante no siempre significa producir más, tampoco en cultivos extensivos. El proyecto demostrativo Fert-Org-Precis, impulsado por el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaris (IRTA), confirma que adaptar las dosis de fertilización a las necesidades reales de cada zona de la parcela permite reducir el uso de nutrientes, minimizar las pérdidas en el medio y mantener la productividad de los cultivos. Durante dos años, el equipo investigador ha trabajado en seis parcelas demostrativas situadas en la Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, el Alt y el Baix Empordà y el Vallès Oriental, colaborando con cooperativas y asociaciones, de las diferentes zonas. Mediante el uso de mapas de suelo, sensores, imágenes de satélite y datos de producción, se han identificado diferentes zonas de potencial productivo dentro de una misma parcela y se han aplicado dosis diferenciadas de fertilizantes.

“El objetivo es aplicar los nutrientes allí donde realmente son necesarios y en la cantidad adecuada. Eso permite mejorar la eficiencia de la fertilización, reducir costes y minimizar el impacto ambiental sin comprometer la producción”, explica Francesc Domingo, investigador del programa de Cultivos extensivos sostenibles del IRTA. Los resultados: menos pérdidas de nutrientes, menos riesgo de contaminación y menos fertilizantes. Para hacer los ensayos, el IRTA ha combinado diferentes tecnologías de agricultura de precisión, incluyendo sensores de suelo, mapas de rendimiento e imágenes del satélite Sentinel-2. Esta información ha permitido crear mapas digitales que identifican zonas con diferente potencial productivo dentro de una misma parcela y ajustar las dosis de fertilización. El proyecto también ha demostrado que esta aproximación es aplicable tanto en fertilizantes orgánicos como minerales.