La recaudación de Hacienda en Lleida se dispara un 12,9% hasta los 4,7 millones de euros diarios

La cesta de la compra se ha disparado y la inflación se sitúa en 4,9%, en niveles de febrero de 2023, con los carburantes y la cesta de la compra como los elementos que más preocupan a las familias junto con el precio disparado de la vivienda, sea de compra o de alquiler. Un contexto en el que, pese a todo, la Agencia Tributaria española sigue creciendo en recaudación, a pesar incluso de las medidas adoptadas para intentar paliar los efectos de la escalada de precios a las familias, los payeses y las empresas.

La recaudación de la AEAT en Lleida se ha disparado un 12,9% en la provincia de Lleida en los primeros nueve meses del año, hasta alcanzar los 1.296 millones de euros, frente a los poco más de 1.147 del mismo período del año pasado. Supone que el fisco estatal ha recaudado 4,7 millones de euros cada día.

En el conjunto del Estado, el incremento es de un 10%, alcanzando los 248.326 millones de euros. Esta cifra podría ser incluso mayor teniendo en cuenta que las citadas medidas fiscales para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán rondan ya los 4.000 millones de euros, con las rebajas a gasolinas y gasóleo a la cabeza, que cuentan con una ayuda de 20 céntimos por litro.

En el conjunto de Catalunya, el crecimiento es muy similar al de la provincia, con un aumento del 12,7%, hasta los 48.025 millones. El mayor aumento se registra en las comarcas de Girona (18,1% y 2.716 millones), seguida de Barcelona (12,5% y 41.838 millones), mientras que en Tarragona el repunte es de un 11,7% y la recaudación alcanza los 2.175 millones.

La evolución del IRPF sigue siendo el tributo que más aporta a las arcas públicas del Estado y, además, también es el que más crece en el caso de las comarcas leridanas. En concreto, en los primeros nueve meses del año el impuesto sobre la renta ha rozado los 639 millones, lo que supone casi la mitad de toda la recaudación (49,29%). Esta partida ha registrado un aumento del 15,1% sobre las mismas fechas del año pasado.

A la hora de explicar esta evolución hay que tener en cuenta dos factores fundamentales. Por una parte, la evolución del empleo. En septiembre del año pasado la demarcación contaba con 212.752 cotizantes a la Seguridad Social, una cifra que se ha elevado a 220.849 un año después, 8.097 trabajadores más pagando por el IRPF. Por otra, y además de las mejoras salariales, Hacienda no ha deflactado la tarifa. Es decir, que no ha tenido en cuenta la evolución de la inflación lo que, en la práctica, supone un incremento de la presión fiscal.

La segunda gran fuente de ingresos del fisco en Lleida es el IVA, que ha aportado a las arcas públicas 457 millones, 54,7 más que en los nueve primeros meses del año pasado (+13,6%). El tercer gran impuesto en la cesta estatal es el de sociedades, que supera ligeramente los 175 millones (+4,4%) y que refleja la evolución de la marcha de las empresas.