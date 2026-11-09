Los municipios de Tarragona con el precio de vivienda más elevado, por metro cuadrado, son dos clásicos de la Costa Daurada

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Salou y Cambrils son los municipios con el precio por metro cuadrado más elevado de la demarcación de Tarragona, según datos de la Cámara de la Propiedad Urbana. Salou encabeza el ranking con una media de 2.422,11 euros por metro cuadrado, y Cambrils lo sigue con 2.378,66 euros. Son casi 1.000 euros por encima de los precios que se registran en Tarragona y Reus, donde el metro cuadrado ronda los 1.500 euros.

El análisis de la entidad concluye que los municipios costeros siguen registrando los incrementos mayores en el valor de las viviendas. Estas poblaciones han vivido un aumento "muy" superior al resto, tanto en el precio por metro cuadrado como en el valor promedio de las viviendas. El gerente de la Cámara, Hèctor Ruana, lo atribuye al hecho de que en el litoral hay más afluencia de personas y, por lo tanto, más demanda. Ruana añade que eso implica una "fuerte presión" sobre los inmuebles existentes.

Detrás de Salou y Cambrils está Torredembarra con 2.157,68 euros por metro cuadrado, Calafell con 1.933,46 euros y Vila-seca con 1.905,99 euros. Roana destaca que "que los precios en Salou sean 1.000 euros por encima de los que tenemos en Tarragona indica que la demanda allí es más fuerte".

El precio medio de las compraventas

La tendencia también se refleja en el valor promedio de las operaciones. Cambrils registra 218.269,62 euros por vivienda, por delante de Calafell (196.592,28 euros), Cunit (194.641,45 euros), Torredembarra (190.614,17 euros) y Salou (185.717,95 euros).

Preguntado sobre si son precios desorbitados, Ruana responde que, en comparación con el área metropolitana de Barcelona, son "buenos", porque allí la "presión es mucho más fuerte". En los municipios del interior, donde la población decrece por el despoblamiento, los inmuebles cuestan menos. Según el gerente, Tortosa tiene un incremento demográfico "más o menos considerable" que alimenta un mercado de alquiler en crecimiento, mientras que en la Terra Alta hay pueblos que hace años que sufren el despoblamiento. Por eso defiende: "Tenemos que generar economía, tenemos que crear empleo en estas zonas más interior", y considera necesario generar más viviendas e impulsar la rehabilitación del parque existente.

Salou apuesta por facilitar la construcción

El concejal de Urbanismo de Salou, Hèctor Maiquez, vincula el precio de 2.422,11 euros por metro cuadrado a la demanda creciente: "Salou es un lugar donde se está construyendo vivienda y donde cada vez hay más población, es un lugar donde la gente quiere vivir". Afirma que el municipio ha cambiado mucho y que, a diferencia de otros, ha convivido con el turismo: "El turismo en Salou ha crecido en paralelo en la población".

Las políticas municipales prevén la futura construcción de unas 3.400 viviendas, de las cuales 1.700 serán de protección oficial. "Así, intentamos dar respuesta a esta demanda de vivienda que hay en general y en concreto en el municipio", apunta. El Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el Plan Local de Vivienda, que marcará las políticas de los próximos seis años, señala que hacen falta 690 viviendas sociales y fija 25 actuaciones con una inversión prevista de 1.326.364 euros.

El concejal de Calidad Ambiental, Transición Ecológica, Gestión Energética y Vivienda Social, Marc Riverola, matiza: "Eso no quiere decir que estas 700 tengan que ser viviendas de nueva construcción, sino que también pueden ser de rehabilitación". El plan localiza las zonas con viviendas de grandes tenedores, pero Riverola asegura: "Los tenemos ubicados, pero no es un nivel excesivo tampoco, no es un tema que nos preocupa, sino que la preocupación lógicamente es la necesidad de la vivienda". Maiquez remarca que hay "muchos propietarios" de segunda residencia y cree que los decretos no los protegen lo suficiente: "Si un propietario cree que puede tener problemas a la hora de alquilar un piso, eso probablemente frena la cantidad de pisos que salen al mercado de alquiler".

Cambrils impulsa la vivienda social

El concejal de Urbanismo de Cambrils, Carlos Caballero, asegura que no les gustan estas cifras y lamenta que la construcción de los últimos años se haya dirigido a personas con alto poder adquisitivo. Por eso trabajan en políticas urbanísticas que favorezcan la vivienda social: "Hace falta vivienda social y dar acceso a la gente joven que no puede comprar al municipio y tiene que ir a poblaciones vecinas".

El Ayuntamiento elabora desde 2025 un Plan Local de la Vivienda, con una diagnosis prevista el último trimestre de este año. Ahora tiene dos sectores destinados a vivienda: el sector 4 Antigons y el Pinaret. En Antigons, con terreno de titularidad municipal, se destinará un 10% a suelo dotacional. Caballero detalla: "El sector 4 lo tenemos más desarrollado y se encuentra en fase final, la parcela que nos queda del 10% de aprovechamiento del sector es una parcela urbanística, uso exclusivamente para hacer vivienda social, con 52 viviendas en un bloque plurifamiliar".

En el Pinaret se prevé construir 250 viviendas de protección oficial, 183 de libres y 62 de viviendas Protegidas de Precio Concertado. Además, el consistorio ha cedido tres solares a la Generalitat dentro del Plan de las 50.000 viviendas: "Estos tres solares ya los hemos cedido a la Generalitat y uno de los cuales ya ha empezado a ser licitado por la construcción". Hay previstos una cincuentena de viviendas para gente joven.

Viviendas vacías y alquiler de temporada

Caballero reconoce que en Cambrils hay "muchas viviendas vacías", ya que algunos propietarios optan por el alquiler de temporada en lugar del de larga duración por ser una localidad turística. A eso se suman las segundas residencias y los alojamientos turísticos, con entre 1.800 y 2.000 licencias registradas. El equipo de gobierno quiere fomentar una bonificación del 90% del IBI para los inmuebles destinados al alquiler de larga duración.

La Cámara cuestiona los decretos del gobierno español

Según la Cámara, los decretos no son la solución. Ruana argumenta: "Todas estas políticas y regulaciones lo que están haciendo es regular las condiciones de esta oferta y, por lo tanto, endureciendo las condiciones de cara a los propietarios". Considera que eso reducirá la oferta de alquiler y hará más "difícil" alquilar un hogar, y que las medidas benefician a quien ya tiene vivienda.

Ruana defiende crecer el parque de viviendas como solución "troncal" y estructural: "Esta es la única forma, por mucho que gestionáramos el parque actual, por mucho que mejoráramos las condiciones de alquiler, eso no solucionará el problema". Insiste en que, con más viviendas, los precios se reducirán.

El Sindicato de la Vivienda reclama expropiaciones

El Sindicato de la Vivienda de Tarragona adopta una postura opuesta. El portavoz, Joan Nadal, critica a los diputados en el Congreso: "Son un grupo de rentistas, uno de cada cinco diputados es rentista, no esperamos nada de ellos". Celebra algunos puntos del decreto, pero cree que perpetúan el problema: "Hace ocho años que están en el gobierno y no han solucionado nada, lo único que ha hecho ha sido empeorar, empeorar, empeorar".

Nadal sostiene que la única solución es una vivienda "universal, gratuita y de calidad" y reclama "la expropiación de grandes tenedores, expropiación de pisos turísticos, expropiación en fondo buitre". Califica de "mentira" que haya que construir más: "No se tiene que construir más, se tiene que expropiar, rehabilitar y destinar lo que ya tenemos a las necesidades de la clase trabajadora".

Lamenta que la clase trabajadora sea expulsada del mercado de compra y tenga que ir a vivir al extrarradio. "Quieren construir más porque los precios están subiendo, por lo tanto, es mucho más rentable construir. Hay demanda, pero no es la nuestra, la oferta está retenida. Está destinada a capital extranjero, al gran capital", dice, y señala que "más del 60% de las casas" que se compran ahora son en efectivo.

Según el Sindicato, en Tarragona hay más del 10% de pisos vacíos y más de 2.000 pisos turísticos registrados, "más los ilegales que no se pueden cuantificar". En Salou cifra en casi 40.000 las viviendas construidas, de las cuales sólo 12.000 son residencia habitual; el resto, más de 7.000, son pisos turísticos registrados, segundas residencias y pisos vacíos. "En Cambrils, con más de 30.000 viviendas, aparte de los 6.000 pisos turísticos, ni la mitad son residencia habitual", comenta.

Nadal hace un llamamiento a secundar la huelga general del 11 de noviembre: "Nos servirá para detener la producción y dejar claro que no aceptamos eso". Y concluye: "Queremos más salarios, bajada de alquileres, queremos el derecho a una vivienda gratuita, universal y de calidad" a fin de que la "gente pueda vivir en su casa".