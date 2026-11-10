La huelga general complicará la movilidad en Lleida con varios cortes previstos

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La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre en todo el Estado tendrá incidencia en la movilidad de la ciudad de Lleida y del resto de la demarcación. Los sindicatos prevén cortes de tráfico entre las 4.30 y las 10.30 horas en varios accesos a la ciudad, sobre todo en polígonos y zonas empresariales, además de piquetes informativos por todo el territorio leridano. El paro, que se inicia a las 00.00 horas, se complementa con una manifestación unitaria a las 17.30 horas en la capital del Segrià desde la plaza Ricard Viñes.

La convocatoria, impulsada por varios sindicatos, reclama vivienda asequible, salarios dignos y mejores condiciones laborales. Afecta a todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados, y es la primera huelga general de 24 horas en todo el Estado desde 2012.

Las organizaciones sindicales aspiran a "paralizar el país" y han anunciado también cortes de carreteras en otros puntos del territorio, como el Prepirineo, Solsona o la Seu d'Urgell.

Los cortes previstos en el entorno de la ciudad de Lleida

Entre las 4.30 y las 10.30 horas, la previsión inicial de los sindicatos es cortar la circulación en varios puntos de acceso a la ciudad:

Polígono El Segre : calle Llorenç Agustí Claveria , a la altura de la rotonda de la empresa Massanés , en ambos sentidos.

: calle , a la altura de la rotonda de la empresa , en ambos sentidos. C-13 , a la altura de la empresa Asyum , en ambos sentidos.

, a la altura de la empresa , en ambos sentidos. LL-11 , a la altura de la empresa Avidel , en ambos sentidos.

, a la altura de la empresa , en ambos sentidos. Rotonda de los Institutos, intersección de la N-II con la avenida de Madrid y la N-230 .

con la avenida de Madrid y . Rotonda entre la C-13 y la N-240 , en Mangraners y el polígono Els Frares.

y la , en Mangraners y el polígono Els Frares. Intersección de la avenida Joana Raspall , plaza España, avenida de Madrid y avenida Estudi General.

Además, entre las 10 y las 12 horas hay prevista una concentración con cortes en ambos sentidos a la intersección de la calle Príncep de Viana y la plaza Ramon Berenguer IV, en dirección a la Rambla, ante las estaciones de tren y autobuses. Todo eso, siempre según las previsiones iniciales comunicadas por los sindicatos al ayuntamiento de Lleida.

Por otra parte, también podrían producirse cortes puntuales en los accesos a los polígonos de Mollerussa y Tàrrega, en la A-2. De momento se desconoce si se cortará la carretera o si la acción se limitará a estos accesos.

Manifestación unitaria y reivindicaciones sindicales

El acto principal en Lleida será una manifestación que saldrá a las 17.30 horas de la plaza Ricard Viñes. Los sindicatos han hecho un llamamiento a la ciudadanía a sumarse al paro para denunciar el constante encarecimiento del coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y el retroceso de la calidad de vida y de los derechos.

La secretaria general de UGT en la demarcación, Joana Mor, destacó recientemente que la situación salarial en las comarcas de Lleida es especialmente preocupante, ya que los convenios colectivos se sitúan por debajo de los otros territorios. El secretario general de CCOO, Pere Sánchez, añadió que muchos trabajadores tienen dificultades para afrontar gastos básicos como la compra, las facturas o el alquiler.

Universidades: sin actividades evaluables

Las universidades públicas catalanas han recomendado al profesorado no hacer actividades evaluables este miércoles. En algunos casos es una recomendación y en otros se hará así porque los consejos de estudiantes han declarado un paro académico que los reglamentos propios recogen. También se recomienda evitar actividades que tengan en cuenta la presencialidad, y algunos centros advierten de problemas de movilidad.

En la Universidad de Lleida (UdL), no se harán actividades evaluables ni con asistencia obligatoria. El vicerectorado de docencia lo ha comunicado a la comunidad universitaria teniendo en cuenta las posibles dificultades de desplazamiento y que el derecho a huelga es personal e individual. Asegura que se quiere garantizar que la situación "no perjudiquen los estudiantes en el seguimiento de las actividades formativas ni en su proceso de evaluación", y que se adoptarán las medidas necesarias para reorganizar las actividades y garantizar la docencia y la evaluación.

La Casa de la Huelga, en el Rectorado de la UdL

Varios sindicatos y organizaciones sociales y juveniles han instalado desde ayer en el edificio del Rectorado de la UdL la Casa de la Huelga, para preparar las movilizaciones. Lo han hecho en un "lugar emblemático" que durante años ha sido suyo otras reivindicaciones. Aseguran que hace días que trabajan para una participación masiva y que "en Lleida nos hemos organizado más que nunca".

Servicios mínimos de la Generalitat

La Generalitat ha fijado servicios mínimos del 25% del servicio habitual en el transporte público urbano e interurbano durante las franjas de más movilidad: por la mañana, de 6.30 a 9.30 horas, y por la tarde, de 16.30 a 21 horas. Fuera de estos horarios no se fija ningún porcentaje mínimo para el transporte de viajeros.

Se aplican en Rodalies y Regionales de Catalunya, el metro de Barcelona, los autobuses de TMB, los Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), el tramo de Barcelona y el resto de transportes urbanos e interurbanos.

En otros servicios de transporte, el autobús entre Barcelona y el aeropuerto mantendrá el 50% del servicio habitual y, como mínimo, un desplazamiento completo de ida y vuelta. El transporte de personas con discapacidad funcionará con normalidad, igual que el transporte escolar para acceder a los centros de educación infantil y primaria cuando no haya alternativa de transporte público.

La vivienda y los salarios, trasfondo de la convocatoria

El precio de la vivienda ha crecido casi tres veces más que los sueldos en diez años, hecho que ha reducido el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de la clase media y de los jóvenes. Desde el 2015, los salarios han avanzado un 30%, mientras que los alquileres han subido un 50,5% y los precios de compra se han duplicado.

Los catalanes tienen que acumular cinco años de renta para comprar un piso de 85 metros cuadrados, cifra que en Barcelona llega a los 7,2 años. En relación con los sueldos, la vivienda en propiedad ha crecido 60 puntos porcentuales más y los pisos de alquiler, 20 puntos porcentuales por encima en la última década. Los expertos califican la crisis de "extrema" y multifactorial.