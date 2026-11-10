Los leridanos están entre los más interesados por el renting de coches

La ciudad de Lleida se sitúa en la decimosegunda posición en el ranking estatal de renting del Índice de Demanda del comparador de ofertas Carwow. Con una puntuación global de 71,6 sobre 100 en este indicador, la capital de Ponent logra superar en tracción y preferencia local a grandes urbes como Valencia y Zaragoza. Este posicionamiento es el resultado directo de una tendencia al alza impulsada por las necesidades de estabilidad financiera y control del presupuesto familiar ante el encarecimiento general del coste de la vida.

Según el estudio, el renting está ganando una notable presencia en Lleida frente a los métodos de adquisición tradicionales. Un dato clave que refleja esta transformación es que el 78,2% de todas las búsquedas de vehículos analizadas en la localidad corresponden a la modalidad de renting, lo que demuestra un cambio de mentalidad claro hacia el pago por uso y la flexibilidad en lugar de la propiedad del automóvil. En términos de adopción ciudadana, la penetración del servicio registra una métrica de 24,6 búsquedas específicas de renting por cada 1.000 habitantes. Este interés mantiene una trayectoria ascendente con un crecimiento interanual del 5,5% en el volumen de búsquedas respecto al periodo anterior.

Los datos sitúan a Lleida en una posición muy competitiva en el mapa estatal: aunque se encuentra por detrás de otras capitales catalanas como Barcelona (en séptima posición) o Tarragona (en undécima posición), su empuje actual la coloca inmediatamente por encima de València, que registra 36,2 búsquedas por cada 1.000 habitantes pero cuenta con un crecimiento mucho menor (1,7%) y un índice de demanda general inferior (69,5). Asimismo, toma una amplia ventaja sobre Zaragoza, que queda relegada al 14º puesto con un índice de 68,6. A nivel estatal, Vigo lidera el ranking con la mayor demanda y preferencia por el renting en toda España, mientras que Palma cierra la cola del estudio al situarse en la última posición con el índice de interés más bajo del estado.