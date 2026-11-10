Sindicatos y organizaciones ubican en el Rectorado la ‘Casa de la Huelga’

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Varios sindicatos y organizaciones sociales y juveniles han instalado desde ayer en el edificio de Rectorado de la Universidad de Lleida lo que han bautizado como Casa de la Vaga para preparar las movilizaciones de cara a la huelga general convocada para mañana miércoles 11 de noviembre. Explicaron que lo hacen en un “lugar emblemático” que durante años ha sido sede de otras reivindicaciones. En este sentido, aseguraron que llevan días trabajando para asegurar una participación masiva a la huelga y afirmaron que en “Lleida nos hemos organizado más que nunca”.

Mientras, una treintena de artistas, la mayoría de Catalunya como los leridanos Sexenni y Kelly Isaiah, han compuesto Estimada Valentina, una canción coral para dar apoyo a la lucha por el derecho a la vivienda cuyos beneficios se destinarán al Sindicat de Llogateres de Catalunya.