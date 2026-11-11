Un centenar de personas corta la rotonda del cementerio de Lleida con momentos de tensión

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

Un centenar de manifestantes convocados por la CGT pr la vaga general han bloqueado las diferentes entradas y salidas de la rotonda del cementerio, en la LL-11, con vallas, contenedores, adoquines y palets de madera, entre otros elementos. Se han vivido allí algunos momentos de tensión cuando al menos dos vehículos policiales han intentado superar el corte. En uno de los episodios, algunos manifestantes han golpeado los vehículos y han lanzado piedras contra otro, sin llegar a impactar.