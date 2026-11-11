Seguimiento de la huelga general 11-N: CCOO lo cifra en un 84% y Pimec lo sitúa en un 8,9%

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La huelga general del 11-N en Catalunya ha tenido un seguimiento del 84% según CCOO, mientras que Pimec lo limita a un 8,9% durante la mañana de este miércoles. Las dos cifras, difundidas por el sindicato y la patronal con metodologías diferentes, dibujan dos balances muy distantes de la jornada.

Según los datos de las 8.22 h, un 29% de las empresas que han empezado la jornada tienen la actividad reducida o parada, informa a Pimec. La patronal atribuye esta diferencia en parte a las dificultades de movilidad y a las incidencias que, según explica en un comunicado, "impiden desarrollar la actividad con normalidad, incluso en empresas donde cabe trabajador ha secundado" la huelga.

Los datos de Pimec : empresas afectadas y movilidad

Según el Observatorio de Pimec, el 46,4% de las empresas afectadas no tienen ninguna persona en huelga. Además, el 31,8% han registrado dificultados de movilidad entre sus trabajadores, es decir, al menos una persona que no ha podido llegar al lugar de trabajo. La patronal señala que se trata de "una situación que afecta al 4,8% de las personas que tenían que trabajar".

CCOO : seguimiento por sectores y paradas en grandes empresas

CCOO cifra el seguimiento en un 84%, según los primeros datos difundidos este miércoles. Este porcentaje incluye los turnos de noche y el de mañana y se calcula una vez descontados los servicios mínimos. El sindicato afirma que se ha llegado al 100% en las universidades públicas y privadas, al 92% a la automoción y al transporte industrial, al 80% en las cárnicas, al 90% en servicios de carretera, al 80% en servicios y hostelería y al 72% a la administración local.

El sindicato habla de "datos buenísimos de seguimiento" y asegura que se han parado los turnos a Seat, Ebro, CELSA, Repsol Fuels, Alstom o Le Porc Gourmet.

La secretaria general de CCOO, Belén López, ha destacado "el éxito" de las primeras horas de la huelga general y lo ha calificado de "jornada histórica". En declaraciones a los medios desde una de las movilizaciones en Barcelona, ha afirmado que se ha detenido la actividad de grandes empresas. "Está todo parado", ha manifestado.