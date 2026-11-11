Los sindicatos hablan de un "arranque histórico" de la huelga general con polígonos parados por toda Catalunya

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La huelga general del 11-N está teniendo un "arranque histórico", con polígonos industriales parados por toda Catalunya, decenas de cortes en carreteras, la estación de Sants prácticamente desierta y muchas grandes industrias paradas. Así lo aseguran los sindicatos convocantes, que remarcan que la jornada se volverá "histórica". En Seat, los accesos están totalmente bloqueados y no ha podido entrar nadie desde el martes por la noche, igual que en Mercabarna. Nudos de comunicación por carretera como las dos rondas de Barcelona, la AP-7 o la C-16 tienen cortes, mientras que el transporte en tren también es muy complicado. La estación de Sants está prácticamente desierta, con trenes cancelados y piquetes impidiendo el acceso en algunos momentos.

En las comarcas gerundenses, hay afectaciones en torno a la Nestlé o Mercagirona, mientras que en Lleida hay en los polígonos Camí de Frares o El Segre, según informa CCOO.

Por su parte, la UGT destaca que se han conseguido parar empresas como Seat, el Área de Guissona, Ebro o el Grupo Jorge, mientras que hay un seguimiento alto en el complejo petroquímico de Tarragona. En el CIM Vallès, UGT cifra el seguimiento en el 90%.