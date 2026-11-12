Catalunya recibirá una inversión por Rodalies, dos de las líneas de tren financiadas son de Lleida

Pasajeros en el andén del tren de la RL3 en la estación de LleidaMarc Codinas

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La Generalitat de Catalunya recibirá 1.148 millones del Gobierno central para el funcionamiento de Rodalies y Regionales y ambas partes han pactado ampliar el convenio sobre las autopistas AP-7 y AP-2. Más de 90 millones se destinarán a dos líneas de tren leridanas.

Con respecto a la inversión para la red de Rodalies y trenes Regionales, se ha acordado en la Comisión Bilateral celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat que 94,9 millones se utilizarán para financiar las líneas RL3 y RL4 de Lleida, sumando 36,7 millones para compensar los transportes alternativos.

Después de la Bilateral se ha celebrado una Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales telemática en la cual se ha formalizado el traspaso de 928 millones correspondientes al déficit de explotación de los servicios de Cercanías y Renfe para 2026 y 2027 y la compensación de la deuda de los Planes de Acción de 2025, 2026 y 2027, que suma un total de 88,8 millones.

Con la ya mencionada ampliación del convenio, la Generalitat "reforzará la seguridad y la funcionalidad" del AP-2 y el AP-7 y, en concreto, redactará y ejecutará la mejora del firme por valor de 75 millones.

En el caso del AP-7, el Gobierno recuerda que registra hasta 150.000 vehículos al día, unos 25.000 pesados, y que el fin de los peajes comportó un fuerte incremento del tráfico.