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Catalunya recibirá una inversión por Rodalies, dos de las líneas de tren financiadas son de Lleida

También se harán obras en la AP-2 y en la AP-7

Pasajeros en el andén del tren de la RL3 en la estación de Lleida

Pasajeros en el andén del tren de la RL3 en la estación de LleidaMarc Codinas

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EFE

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La Generalitat de Catalunya recibirá 1.148 millones del Gobierno central para el funcionamiento de Rodalies y Regionales y ambas partes han pactado ampliar el convenio sobre las autopistas AP-7 y AP-2. Más de 90 millones se destinarán a dos líneas de tren leridanas.

Con respecto a la inversión para la red de Rodalies y trenes Regionales, se ha acordado en la Comisión Bilateral celebrada este jueves en el Palau de la Generalitat que 94,9 millones se utilizarán para financiar las líneas RL3 y RL4 de Lleida, sumando 36,7 millones para compensar los transportes alternativos.

Después de la Bilateral se ha celebrado una Comisión de Asuntos Económicos y Fiscales telemática en la cual se ha formalizado el traspaso de 928 millones correspondientes al déficit de explotación de los servicios de Cercanías y Renfe para 2026 y 2027 y la compensación de la deuda de los Planes de Acción de 2025, 2026 y 2027, que suma un total de 88,8 millones.

Con la ya mencionada ampliación del convenio, la Generalitat "reforzará la seguridad y la funcionalidad" del AP-2 y el AP-7 y, en concreto, redactará y ejecutará la mejora del firme por valor de 75 millones.

En el caso del AP-7, el Gobierno recuerda que registra hasta 150.000 vehículos al día, unos 25.000 pesados, y que el fin de los peajes comportó un fuerte incremento del tráfico.

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