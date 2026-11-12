Culinàrium, la empresa de más de 160 años de Tàrrega, es reconocida con el Premio Nacional de Comercio 2026

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La empresa Culinàrium de Tàrrega, fundada el año 1863, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Comercio 2026. Con este reconocimiento se destaca la trayectoria de la compañía familiar especializada en la venta de artículos de cocina y de menaje del hogar.

Los galardones se entregan este jueves por la tarde en el Palau de la Generalitat en un acto presidido por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper. También se distinguen 35 establecimientos centenarios de Catalunya entre el cual se reconocerá en dos negocios leridanos, la Librería Papelería Casillas y los Muebles Armengol.

Además del Premio Nacional y los 35 reconocimientos hay otras categorías: el Premio en el Comercio más Innovador lo recibe Rosich Jewels, de Igualada; la Mejor Estrategia de Comunicación y Difusión es por Albina Moda, de Manlleu; el Premio a los Valores Europeos del Comercio de Proximidad es para la Celler Cooperatiu de Artés y GuillaGo, de Sant Hilari Sacalm, recibe el galardón a la Iniciativa Colectiva.