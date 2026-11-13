DOP Garrigues critica la retirada de aceite de oliva aprobada por el Ministerio para reflotar precios

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Los productores de aceite catalanes han cuestionado la eficacia de la resolución aprobada por el gobierno español para retirar un 12% de la producción de aceite de oliva de esta campaña. Muchos han pedido la retirada, como es el caso de la DOP Garrigues.

Desde la Denominació d'Origen Protegida (DOP) las Garrigues cargan contra la orden del Ministerio de Agricultura, clasificando la medida como un daño colateral que a la administración les obliga a asumir por una situación que los productores catalanes y del resto del Estado no han "provocado" y que atribuyen a un elevado volumen de importaciones de países como Túnez o Marruecos.

El presidente de la DOP las Garrigues, Enric Dalmau, considera que se ha dejado entrar demasiados litros de aceite de otros países y critica que la solución a esta situación sea retirar el aceite producido al país en vez de detener las importaciones. ¿"Por qué nosotros tenemos que retirar un aceite, mientras que el aceite de fuera irá entrando en España como si nada, sin ninguna restricción? No tiene ningún sentido", ha expresado.

Dalmau ha añadido que prácticamente no producen estoques, ya que Catalunya consume más aceite de lo que se elabora, y cree que la medida perjudicará a los pequeños productores que, a pesar de tener aceite, no lo podrán vender hasta septiembre del próximo año. "Es una medida inútil que seguramente debe servir a los intereses de algunas grandes empresas que son las que traen el aceite de fuera, pero para los productores de Catalunya y de Espanya no sirve para nada, al contrario, todavía pone más palos en las ruedas", ha criticado.

El sello de calidad del aceite que se elabora en las Garrigues y Segrià mantiene las previsiones de producir unos 4 millones de kilos de aceite de oliva virgen extra esta campaña. Supone unos dos millones de kilos menos que el año pasado por la falta de lluvias que han hecho caer a la mitad el "rendimiento normal" de las olivas, ha explicado Dalmau.