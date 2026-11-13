El precio medio del coche nuevo se dispara desde antes de la pandemia: sube un 42,7% y llega a 43.557 euros

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Comprar un coche nuevo en España es hoy bastante más caro que antes de la pandemia. Según el Barómetro de Vehículo Nuevo de Coches.com y Ganvam, el precio medio al contado en los concesionarios alcanzó los 43.557 euros en octubre de 2026, frente a los 30.513 euros de media de 2019. La diferencia es de 13.044 euros, un incremento del 42,7%. A las causas de esta subida contribuyen la seguridad, la electrificación, el suministro de componentes, las exigencias medioambientales y el auge de los SUV.

Con los mismos datos del barómetro, el precio medio ofertado en octubre de este año se situó 710 euros por debajo del registrado en el mismo mes de 2025, mientras que los descuentos comerciales alcanzaron el 10,94% sobre el precio de tarifa. El encarecimiento responde a una combinación de factores que han transformado la industria del automóvil en los últimos años, desde la incorporación de nuevos sistemas de seguridad y la transición hacia modelos electrificados hasta las dificultades en el suministro de componentes o los cambios en las preferencias de los compradores, según las fuentes y datos consultados por Europa Press.

Nuevos sistemas de seguridad ADAS obligatorios en la Unión Europea

Uno de los elementos que ha elevado el coste de fabricación es la incorporación de nuevos sistemas de asistencia a la conducción. Desde julio de 2024, todos los coches nuevos comercializados en la Unión Europea deben incluir tecnologías conocidas como 'ADAS': asistente inteligente de velocidad, detección de somnolencia, sistemas de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia y dispositivos de detección durante las maniobras marcha atrás.

Estas obligaciones han exigido cámaras, sensores y otros componentes electrónicos, además de trabajos de desarrollo e integración para cumplir los requisitos comunitarios e intentar prevenir accidentes en carretera. A ello se suma el mayor equipamiento tecnológico de los modelos actuales, con más sistemas de conectividad, pantallas y asistentes electrónicos, aunque su presencia depende también de la estrategia comercial y del nivel de acabado de cada fabricante.

El coste de la transición eléctrica y la competencia de las marcas chinas

La electrificación es otro de los grandes cambios del sector. El desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos ha obligado a los fabricantes a invertir en nuevas plataformas, motores, baterías y sistemas de gestión energética, y a adaptar sus instalaciones industriales mediante inversiones millonarias en los últimos años.

A ello se ha unido la llegada de nuevos actores, como las marcas chinas, que han elevado la competitividad con modelos plagados de tecnología, nuevos equipamientos y precios generalmente mucho más bajos, lo que ha comprometido en parte al sector en Europa. Además, la fabricación de baterías en la transición europea desde los motores de combustión a los eléctricos requiere materias primas como el litio, el níquel y el cobalto. La Comisión Europea también ha puesto en marcha iniciativas para reforzar la cadena de valor de las baterías en el continente y reducir las dependencias estratégicas, en un contexto de creciente competencia internacional.

Crisis de los semiconductores y encarecimiento de las materias primas

La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto la dependencia de proveedores internacionales y provocó importantes interrupciones en el suministro de componentes, especialmente de semiconductores. La escasez de microchips obligó a numerosos fabricantes a reducir o detener temporalmente su producción, además de retrasar entregas y limitar la disponibilidad de determinados modelos. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, esta crisis afectó especialmente a la industria automovilística alemana y evidenció la vulnerabilidad de las cadenas de suministro europeas.

A estas dificultades se han sumado las tensiones geopolíticas de los últimos años, la inflación en el coste del acero y el encarecimiento de la electricidad y de los combustibles derivado de las guerras en Ucrania, Gaza e Irán, que han tenido también reflejo en los fabricantes de automóviles.

Normativa Euro 7 y objetivos de emisiones de CO2

Las normativas europeas han obligado a los fabricantes a adaptar sus vehículos a requisitos técnicos para cumplir las normas de emisiones de CO2. Uno de los próximos hitos es la Normativa Euro 7, que introduce nuevas condiciones sobre las emisiones contaminantes, las partículas generadas por los frenos y los neumáticos y la durabilidad de las baterías.

Estas exigencias se suman a los objetivos comunitarios de reducción de emisiones de CO2 para los fabricantes, que han acelerado las inversiones en tecnologías de bajas y cero emisiones y en nuevas generaciones de vehículos.

El auge de los SUV eleva el precio medio

La transformación de la oferta y de las preferencias de los compradores también ayuda a explicar el aumento del precio medio. Los SUV y todocaminos han ganado protagonismo en los últimos años frente a los utilitarios y compactos, que solían ser los vehículos con más demanda en el mercado nacional y europeo años atrás.

Sus mayores dimensiones, su habitabilidad, la comodidad al volante y, en muchos casos, un equipamiento más amplio han situado a estos modelos en franjas de precio superiores.