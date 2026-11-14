Los precios se disparan un 5,6% en octubre en Lleida, quinta demarcación más inflacionista

Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Los precios se han disparado en Lleida en octubre hasta acumular una subida del 5,6% anual. De esta manera se sitúa como la quinta demarcación más inflacionista del Estado, solo superada por una décima en los casos de Girona, Burgos, Ciudad Real y Salamanca, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación de las comarcas leridanas se coloca ocho décimas por encima de la media catalana (4,8%) y supera en siete el promedio estatal (4,9%).

La inflación se ha elevado en las comarcas leridanas hasta la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando el índice de precios al consumo (IPC) alcanzó el 6,7% por el estallido de la guerra de Ucrania y sus consecuencias en los mercados, desde el energético al agroalimentario. Por grupos, la vivienda y los suministros energéticos lideran el incremento de precios, seguidos del transporte. El capítulo que ha protagonizado una mayor escalada en los últimos doce meses es el de electricidad, gas y otros combustibles, que se ha disparado un 19,7%. En la cesta de la compra refleja un encarecimiento del 3,5% de los alimentos y un descenso del 2,2% las bebidas no alcohólicas. En relación a la variación mensual de precios, en la demarcación han aumentado nueve décimas en octubre, frente al 0,4% de septiembre. Por grupos, continúa el encarecimiento de la ropa y el calzado con un 9,3% de incremento mensual y destaca un 2,8% en el ámbito educativo. Por lo que respecta a la alimentación, la cifra se sitúa en un 1,4%.

El IPC en Catalunya ha subido tres décimas en octubre y se ha situado en el 4,8% interanual. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, también ha subido tres décimas en Catalunya, hasta el 3,3%, mientras que se mantiene en el 3,1% en el Estado. El IPC en Catalunya encadena seis meses al alza en medio del encarecimiento de los combustibles.

En el Estado, el índice de precios de consumo se mantiene en el 4,9% en octubre, con lo que, al igual que en Lleida y en Catalunya, sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023.

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha situado su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes anterior, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara han subido menos que un año antes. Los productos alimenticios con mayores incrementos interanuales de precios han sido legumbres y hortalizas (+12,4%), fruta (+9%) y huevos (+7,1%).