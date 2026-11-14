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Los precios se disparan un 5,6% en octubre en Lleida, quinta demarcación más inflacionista

Luz, gas y combustibles se han encarecido cerca de un 20% en el último año en la provincia

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AgènciesREDACCIÓN

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Los precios se han disparado en Lleida en octubre hasta acumular una subida del 5,6% anual. De esta manera se sitúa como la quinta demarcación más inflacionista del Estado, solo superada por una décima en los casos de Girona, Burgos, Ciudad Real y Salamanca, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La inflación de las comarcas leridanas se coloca ocho décimas por encima de la media catalana (4,8%) y supera en siete el promedio estatal (4,9%).

La inflación se ha elevado en las comarcas leridanas hasta la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando el índice de precios al consumo (IPC) alcanzó el 6,7% por el estallido de la guerra de Ucrania y sus consecuencias en los mercados, desde el energético al agroalimentario. Por grupos, la vivienda y los suministros energéticos lideran el incremento de precios, seguidos del transporte. El capítulo que ha protagonizado una mayor escalada en los últimos doce meses es el de electricidad, gas y otros combustibles, que se ha disparado un 19,7%. En la cesta de la compra refleja un encarecimiento del 3,5% de los alimentos y un descenso del 2,2% las bebidas no alcohólicas. En relación a la variación mensual de precios, en la demarcación han aumentado nueve décimas en octubre, frente al 0,4% de septiembre. Por grupos, continúa el encarecimiento de la ropa y el calzado con un 9,3% de incremento mensual y destaca un 2,8% en el ámbito educativo. Por lo que respecta a la alimentación, la cifra se sitúa en un 1,4%.

El IPC en Catalunya ha subido tres décimas en octubre y se ha situado en el 4,8% interanual. La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los elementos más volátiles, también ha subido tres décimas en Catalunya, hasta el 3,3%, mientras que se mantiene en el 3,1% en el Estado. El IPC en Catalunya encadena seis meses al alza en medio del encarecimiento de los combustibles.

En el Estado, el índice de precios de consumo se mantiene en el 4,9% en octubre, con lo que, al igual que en Lleida y en Catalunya, sigue siendo la tasa más alta desde febrero de 2023.

El grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas ha situado su tasa anual en octubre en el 2,4%, tres décimas por debajo de la del mes anterior, debido a que los precios de las frutas y frutos de cáscara han subido menos que un año antes. Los productos alimenticios con mayores incrementos interanuales de precios han sido legumbres y hortalizas (+12,4%), fruta (+9%) y huevos (+7,1%).

La subida de las pensiones de 2027 estará entre el 3% y el 4 por ciento

Las pensiones se revalorizarán en 2027 entre “el 3% y el 4%”, según avanzó ayer la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Recordó que esta horquilla se concretará una vez que se conozca el dato de inflación de noviembre. La ley establece que la subida que se aplica cada año es la media de inflación de los 12 meses anteriores hasta el dato de noviembre, una cifra que se publicará el viernes 27 de noviembre. Con las previsiones de Funcas, que estima una inflación del 4,6% en octubre y del 4,4% en noviembre, la subida aproximada de las pensiones rondaría el 3,52%.El Gobierno central acordó ayer que el futuro decreto ley de incremento de las pensiones para 2027 se tramite por la vía de urgencia, lo que agilizará esa subida. “Este es el primer paso al que le seguirá la aprobación de la norma con rango de ley de la cantidad exacta de la revalorización”, dijo la ministra.

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