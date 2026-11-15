Las familias leridanas aumentan los depósitos bancarios en 440 millones en el último año

Los leridanos han sido tradicionalmente ahorradores haciendo suyo el refrán de que no se puede estirar más el brazo que la manga y lo siguen demostrando. En los últimos doce meses de los que se tienen datos, entre junio de este año y el mismo mes de 2025, los leridanos han incrementado sus depósitos bancarios en 440 millones de euros, hasta los 12.403 millones de euros, según el último blance del Banco de España. Supone un aumento superior al 4 por ciento. El esfuerzo ahorrador es especialmente destacable si se tiene en cuenta el contexto en el que se produce, con una inflación al alza y con unos incrementos de los salarios que están claramente por debajo. Los últimos datos del IPC apuntan a un aumento del 4,9%, mientras que las subidas de sueldos pactadas en convenio apenas han crecido un 3,11%, a tenor de la información oficial del Instituto Nacional de Estadística y de la conselleria de Trabajo, respectivamente.

Los ahorradores de la provincia tienen el grueso de su dinero en cuentas a la vista, con 9.880 millones, mientras que los productos a plazo se limitan a 2.522 millones.

Al mismo tiempo se está produciendo lo que se conoce como “desapalancamiento”, porque las familias leridanas están reduciendo su nivel de endeudamiento con la banca. En junio de este año el volumen de créditos que tenían contratado alcanzaba los 8.178 millones, frente a los 8.502 de las mismas fechas el año pasado. Es decir, representa un descenso de 324 millones del 3,81%. Los leridanos intentan acelerar el pago de los préstamos en plena política de subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE), que podría volver a encarecer el precio del dinero en diciembre. Y todo ello a pesar de que el número de hipotecas y su importe va al alza en la provincia. Por ejemplo, el número de hipotecas constituidas sobre vivienda creció en agosto un 32,6% interanual en la provincia de Lleida, hasta las 313 operaciones. Se trata del mejor mes de agosto desde 2010, y el importe medio se situó en 137.782 euros –un 16,66% superior a agosto de 2025–. Paralelamente, se registraron 253 cancelaciones de hipoteca sobre vivienda, 51 más que doce meses atrás, siguen el citado proceso de reducción de deuda con la banca de aquellos que pueden cerrar la hipoteca.

El informe del Banco de España recoge que las administraciones tenían en junio créditos por 48 millones de euros y depósitos por 519.