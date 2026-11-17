Las comarcas leridanas han registrado de media cerca de tres fraudes eléctricos diario en los nueve primeros meses del año. Según Endesa, son un total de 721 casos, con una energía defraudada que equivale al consumo anual de 5.000 hogares. En Catalunya, alerta del aumento de los vinculados a actividades ilícitas como las plantaciones de marihuana.

Endesa ha detectado 721 fraudes eléctricos en las comarcas leridanas entre enero y septiembre de este año, con 17,6 millones de kWh de energía asociada. Esto equivale al consumo anual de aproximadamente de 5.000 hogares. Según los datos proporcionados a este diario, la compañía ha detectado de media casi tres fraudes eléctricos al día en la demarcación. Además, en solo nueve meses, la energía asociada al fraude eléctrico en Lleida ya ha superado los 17,1 millones de kWh registrados durante todo el año pasado. Catalunya concentra casi la mitad de la energía defraudada en toda España y un 33% de los expedientes (ver desglose).

Entre los casos detectados en la provincia de Lleida, 15 están vinculados a plantaciones de marihuana, con 1,9 millones de kWh de energía defraudada, lo que equivale al consumo anual de aproximadamente 540 hogares, según los datos de Endesa. A falta de cerrar 2026, en los últimos cinco años se han detectado 173 cultivos de esta droga con la luz “pinchada” en las comarcas leridanas. Entre 2022 y 2025, supusieron casi la mitad de le energía defraudada en la demarcación, con 28.790.409 kWh de un total de 63.472.268, como ya publicó SEGRE. En la memoria de 2024, la Fiscalía Especial Antidroga defendió la introducción de un subtipo agravado en el delito de defraudación eléctrica cuando es para el cultivo de marihuana ante el “escandaloso” incremento de plantaciones indoor. Consideraba que debían introducirse penas de prisión por los daños que ocasionan, desde cortes en el suministro eléctrico a incendios. Actualmente, el Código Penal prevé pena de multa de 3 a 12 meses si bien, en el caso de los cultivos, puede alcanzar hasta 18 meses de prisión y multas de 24 meses. También incluye indemnizaciones a las compañías por el importe defraudado.

En 2025, la Fiscalía de Lleida duplicó las diligencias previas por defraudación de fluido eléctrico y análogos, con 33 procedimientos frente a los 16 de 2024. Entretanto, los Mossos d’Esquadra han registrado hasta septiembre de este año 46 denuncias por este tipo de delito, según los datos abiertos publicados. En todo el 2025, hubo 55.

Catalunya concentra casi la mitad de energía defraudada en toda España En el conjunto de Catalunya, Endesa ha detectado entre enero y septiembre 18.929 fraudes eléctricos, con una media de más de 69 casos detectados al día o, lo que es lo mismo, un fraude cada 21 minutos. La energía asociada a esta defraudación alcanza los 314,5 millones de kWh, equivalente al consumo anual de unos 90.000 hogares. Por provincias, Barcelona concentra 14.207 expedientes, con 225,4 millones de kWh de energía asociada; Girona, 2.356 casos y 40,6 millones de kWh; y Tarragona, 1.645 expedientes y 30,9 millones de kWh. La compañía destaca que de los 56.317 expedientes de fraude eléctricos detectados en todo el Estado hasta septiembre, un 33,6% corresponden a Catalunya. Si se pone el foco en la energía defraudada, las provincias catalanas registran en su conjunto prácticamente la mitad, el 49,9%, con 314,5 millones de kWh de un total de 630,6 millones.Este mayor peso de Catalunya en energía también se observa a los fraudes vinculados a plantaciones de marihuana. “En zonas especialmente afectadas por el fraude masivo, sobre todo cuando está ligado a cultivos ilegales de marihuana, las desconexiones de instalaciones ilegales efectuadas en operativos conjuntos con los cuerpos policiales a menudo van seguidas de nuevas reconexiones que vuelven a llevar la red a situaciones de sobrecarga extrema en cuestión”, advierte Endesa. Los medios de la empresa distribuidora para solucionar las consecuencias del fraude “son limitados” pues el incremento de la potencia para intentar evitar que los vecinos se vean afectados por interrupciones del suministro es solo una solución temporal, indica la compañía, ya que se genera un efecto llamada, aumentan las conexiones ilegales y la red vuelve a sobrecargarse. De los 1.075 expedientes vinculados a plantaciones de marihuana en España, 292 corresponden a Catalunya, un 27,2%.