Detectados 721 fraudes eléctricos en nueve meses en Lleida, casi tres diarios
La energía defraudada equivale al consumo anual de 5.000 hogares, según Endesa
Las comarcas leridanas han registrado de media cerca de tres fraudes eléctricos diario en los nueve primeros meses del año. Según Endesa, son un total de 721 casos, con una energía defraudada que equivale al consumo anual de 5.000 hogares. En Catalunya, alerta del aumento de los vinculados a actividades ilícitas como las plantaciones de marihuana.
Endesa ha detectado 721 fraudes eléctricos en las comarcas leridanas entre enero y septiembre de este año, con 17,6 millones de kWh de energía asociada. Esto equivale al consumo anual de aproximadamente de 5.000 hogares. Según los datos proporcionados a este diario, la compañía ha detectado de media casi tres fraudes eléctricos al día en la demarcación. Además, en solo nueve meses, la energía asociada al fraude eléctrico en Lleida ya ha superado los 17,1 millones de kWh registrados durante todo el año pasado. Catalunya concentra casi la mitad de la energía defraudada en toda España y un 33% de los expedientes (ver desglose).
Entre los casos detectados en la provincia de Lleida, 15 están vinculados a plantaciones de marihuana, con 1,9 millones de kWh de energía defraudada, lo que equivale al consumo anual de aproximadamente 540 hogares, según los datos de Endesa. A falta de cerrar 2026, en los últimos cinco años se han detectado 173 cultivos de esta droga con la luz “pinchada” en las comarcas leridanas. Entre 2022 y 2025, supusieron casi la mitad de le energía defraudada en la demarcación, con 28.790.409 kWh de un total de 63.472.268, como ya publicó SEGRE. En la memoria de 2024, la Fiscalía Especial Antidroga defendió la introducción de un subtipo agravado en el delito de defraudación eléctrica cuando es para el cultivo de marihuana ante el “escandaloso” incremento de plantaciones indoor. Consideraba que debían introducirse penas de prisión por los daños que ocasionan, desde cortes en el suministro eléctrico a incendios. Actualmente, el Código Penal prevé pena de multa de 3 a 12 meses si bien, en el caso de los cultivos, puede alcanzar hasta 18 meses de prisión y multas de 24 meses. También incluye indemnizaciones a las compañías por el importe defraudado.
En 2025, la Fiscalía de Lleida duplicó las diligencias previas por defraudación de fluido eléctrico y análogos, con 33 procedimientos frente a los 16 de 2024. Entretanto, los Mossos d’Esquadra han registrado hasta septiembre de este año 46 denuncias por este tipo de delito, según los datos abiertos publicados. En todo el 2025, hubo 55.