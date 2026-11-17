Publicado por Agències REDACCIÓN Creado: Actualizado:

El Gobierno aprobará hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3% para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales). La medida puede afectar a unos 23.000 trabajadores en la provincia de Lleida, según los últimos cálculos sindicales. Según anunció ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en declaraciones a La Sexta, el Consejo de Ministros aprobará este incremento, que irá acompañado de medidas fiscales para que la nueva cuantía no tribute.

El alza, con la que el SMI acumula un incremento del 75% desde 2018, es superior a la planteada por la comisión de expertos que asesora al ministerio de Trabajo, que recomendaba elevar el SMI un 4,9%. “Es un día muy importante en nuestro país”, subrayó Díaz, porque el SMI es “la mejor herramienta para atacar la pobreza en general” y porque ha sido “uno de los grandes éxitos de este Gobierno”. Pidió que en la negociación colectiva se haga exactamente lo mismo, es decir, que el nuevo acuerdo salarial que deberían sentarse a negociar patronal y sindicatos recoja un incremento también del 5,3%.

Satisfacción sindical

Los sindicatos UGT y CCOO valoraron la subida —que está por debajo del 7% que ellos habían reclamado— mientras que la patronal CEOE reprocha su utilización política antes de las elecciones generales. De hecho, la patronal emplazó al Gobierno que salga de las elecciones generales del 29 de noviembre “a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre”.

Junto al anuncio de la aprobación del SMI, Díaz afeó al PSOE que lleve en su programa electoral un registro horario cuando “no han querido aprobarlo” y le pidió que lo lleve al Consejo de Ministros antes de las elecciones. “Si quieren, estamos a tiempo, está listo, aprobémoslo”, dijo Díaz, al tiempo que recordó que la norma tiene rango de reglamento. “Ya que los socialistas lo llevan en su programa, demos una alegría a los españoles, porque no actuar en un país con 2,5 millones de horas extra a la semana es ponerse del lado de quien comete irregularidades”, insistió al PSOE.

Autónomos

Entretanto, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos(UPTA) reclamó una reducción “urgente” del IRPF para los autónomos con rendimientos inferiores a los 20.000 euros anuales.