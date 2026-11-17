AGRICULTURA
El pedrisco daña 775 hectáreas de olivares en el Segrià y Les Garrigues
La conselleria de Agricultura estima pérdidas de entre el 30 y el 40% de la aceituna. La mayor superficie afectada se concentra en La Granadella, Maials y Seròs
Las tormentas de pedrisco y lluvia que descargaron el sábado en el llano de Lleida han causado daños de entre un 30 y un 40% en 775 hectáreas de olivares, según el departamento de Agricultura de la Generalitat. Entraron por sur del Segrià y el sur de Les Garrigues, con chubascos intensos, activación de avisos de tiempo violento y episodios de piedra. El granizo golpeó Maials (195 hectáreas), La Granja de Escarp (25), Seròs (120), Llardecans (55), Torrebesses (70), Alcanó (20), Granyena de les Garrigues (70) y La Granadella (220). Durante unos minutos el granizo fue muy intenso, con tamaño de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. Una vez finalizada ya la cosecha de fruta y almendra, los daños se han centrado en el olivo, principalmente por la caída de aceitunas al suelo. Las afectaciones van del 10 al 20% en las zonas con baja afectación y entre el 30 y el 40% en las de mayores daños. Cayeron hasta 30 litros de lluvia en poco más de una hora, y el agua afectará a muchos campos de almendros y otros cultivos por los encharcamientos. La ADV Terres de Ponent destaca que este tipo de pedriscos no es habitual en noviembre, aunque el año pasado hubo uno el día 6.