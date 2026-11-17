Las tormentas de pedrisco y lluvia que descargaron el sábado en el llano de Lleida han causado daños de entre un 30 y un 40% en 775 hectáreas de olivares, según el departamento de Agricultura de la Generalitat. Entraron por sur del Segrià y el sur de Les Garrigues, con chubascos intensos, activación de avisos de tiempo violento y episodios de piedra. El granizo golpeó Maials (195 hectáreas), La Granja de Escarp (25), Seròs (120), Llardecans (55), Torrebesses (70), Alcanó (20), Granyena de les Garrigues (70) y La Granadella (220). Durante unos minutos el granizo fue muy intenso, con tamaño de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. Una vez finalizada ya la cosecha de fruta y almendra, los daños se han centrado en el olivo, principalmente por la caída de aceitunas al suelo. Las afectaciones van del 10 al 20% en las zonas con baja afectación y entre el 30 y el 40% en las de mayores daños. Cayeron hasta 30 litros de lluvia en poco más de una hora, y el agua afectará a muchos campos de almendros y otros cultivos por los encharcamientos. La ADV Terres de Ponent destaca que este tipo de pedriscos no es habitual en noviembre, aunque el año pasado hubo uno el día 6.

La retirada hará perder clientes El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, insistió ayer en la necesidad de que Catalunya quede al margen de la retirada de aceite de oliva, el 12% de la producción, decidida por el ministerio de Agricultura, “bien ahora o cuando se revise la medida en diciembre”. Recordó que Catalunya no tiene excedente de producción y que una medida de estas características puede hacer que el sector pierda volumen económico, clientes y distribuidores.Baleares y Cominutat Valenciana también han pedido quedar al margen de la retirada.