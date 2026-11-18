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El Consejo de Ministros aprobó ayer la subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, y un alza retributiva del 4,5% para 3 millones de empleados públicos.

El aumento del SMI, que fue aprobado mediante real decreto –una norma que no requiere de la convalidación del Congreso– no fue negociada ni con sindicatos ni con la patronal. Aunque CCOO y UGT pedían un alza del 7%, valoraron positivamente la medida y “los importantes incrementos” de los últimos años, mientras que la CEOE tachó el decreto de “electoralista”.

La vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, calificó que el incremento del SMI en un 75% desde 2018 como “la historia del éxito del país” y destacó que beneficia especialmente a los jóvenes y a las mujeres, ya que 1,7 millones de trabajadoras cobran el salario mínimo. La subida beneficiará a unos 2,7 millones de trabajadores en todo el Estado, 23.000 de los cuales de la provincia de Lleida.

El Gobierno, además, aprobó una deducción en el IRPF para que los perceptores de esta renta mínima sigan sin tributar en este impuesto, que se extiende a ingresos de hasta 23.172 euros anuales. Como novedad este año, no se aplicará la rebaja una vez hagan la declaración de la renta (al año siguiente), sino que se ha modificado también el reglamento del IRPF para que no tengan ninguna retención en su nómina.

Por otra parte, quedó aprobada una norma que refuerza el derecho de información de los trabajadores sobre los elementos esenciales de su contrato y mejora la detección de la brecha retributiva de género y los mecanismos para su reparación.

Paralelamente, el Gobierno hizo efectiva la subida salarial del 4,5% en 2027 para más de tres millones de empleados públicos de las tres administraciones, incremento que en la Administración General del Estado se aplicará ya en la nómina de enero.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, indicó que la subida será incluso mayor, pues en el primer trimestre de 2027 se abonará a los empleados públicos un 0,5% adicional y retroactivo desde enero de 2026 una vez que el INE confirme formalmente que el IPC interanual ha crecido este año por encima del 1,5%, que es la subida que se pactó para este año.