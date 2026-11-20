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Calentar una vivienda tipo en la ciudad de Lleida, con un invierno de temperaturas normales, cuesta 271 euros por temporada. Así se desprende de un estudio de la empresa tecnológica Papernest, que cruza su modelo de coste en 48 capitales del Estado con el consumo real de 7.474 clientes y con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Lleida es la capital catalana donde es más caro calentar una vivienda, por delante de Girona (239€), Tarragona (181€) y Barcelona (156€). La factura en Lleida es un 74% más cara que en la ciudad condal, y en comparación con el resto del Estado, es la decimonovena capital más cara, y se encuentra un 13% por encima de la media.

El estudio compara cómo se encarece la factura dependiendo del sistema. Con bomba de calor (a 20 grados) el coste por temporada en Lleida es de 271 euros, mientras que con caldera de gas de condensación sube dos euros (hasta los 273). Con un sistema de caldera de gas convencional, la factura ya asciende hasta los 305 euros, y con radiadores eléctricos se dispara hasta los 814 euros. El ahorro por cada grado menos va de 34 euros a 103 euros por temporada en Lleida.

Los recibos más caros se hallan en ciudades del norte. De hecho, las cinco capitales más caras de España son castellanoleonesas: Burgos (432 €), León, Soria, Ávila y Palencia. Pero el estudio remarca que “el frío no lo explica todo”. Según las lecturas reales de contador de los clientes de Papernest, en invierno la factura de la luz sube más en el sur que en el norte. Un ejemplo de ello es Granada, donde el consumo eléctrico sube un 82%, un porcentaje muy elevado en comparación con Castilla y León (31%).

“El mapa del frío y el de la factura de la luz no coinciden. En Castilla y León, donde más frío hace, la mayoría de hogares se calienta con gas o gasóleo y el invierno apenas se nota en el recibo de la luz. En Andalucía casi todo se calienta con electricidad y, como en Granada, la factura se dispara”, explica el analista Óscar Pacheco.