Las cooperativas de Lleida son las segundas más económicas de todo el Estado a la hora de repostar gasóleo agrícola en sus postes, según recoge el último informe elaborado por el ministerio de Agricultura. En concreto, al arrancar este mes, los payeses podían repostar sus tractores a un promedio de 1,509 euros el litro. Solo los profesionales de Logroño pueden conseguirlo un poco más económico, en concreto 1,90 céntimos, porque en esta comunidad autónoma uniprovincial se vende a 1,490. En Tarragona cotiza a 1,560, en Barcelona llega a los 1,658, mientras que no hay datos del sector cooperativo de Girona. En la vecina Huesca, los costes de gasóleo son 7,5 céntimos superiores por litro con respecto a Lleida. Este dato pone de manifiesto la competitividad de las cooperativas leridanas, con una amplia red por todo el territorio, a la hora de ofertar el carburante por excelencia del campo. Las cooperativas más caras se encuentran en Logroño, con un periodo promedio de 1,670.

El informe también recoge el precio medio del gasóleo B en venta al público en gasolineras. Lleida se encuentra entre las más económicas, con 1,644 euros el litro. Solo Cuenca (1,582 euros el litro), Palencia (1,603) y Zamora (1,633) son más baratas. Donde resulta más caro repostar es en las Illes Baleears, donde los payeses deben desembolsar de media 1,847 euros por litro.

El gasóleo es uno de los costes de producción que más preocupa a los payeses de Lleida porque se ha incrementado exponencialmente desde el inicio de la guerra de Irán el pasado 28 de febrero y los problemas para el transporte de crudo y carburantes por el estrecho de Ormuz. De hecho, al arrancar el año, los agricultores pagaban de media 0,892 euros por un litro para poder hacer funcionar sus tractores y otra maquinaria agrícola frente a los 1,509 estimado ahora por el ministerio de Agricultura. Es decir, que el coste se ha disparado un 69%, a pesar incluso de las ayudas establecidas por el Gobierno central para amortiguar la subida. Un tractor de cien caballos consume 120 litros de gasóleo en una jornada de ocho horas. El Ejecutivo mantiene activa la ayuda extraordinaria al gasóleo agrícola —con una referencia de 20 céntimos por litro prorrogada hasta finales de 2026— junto con la devolución parcial ordinaria del Impuesto sobre Hidrocarburos.

El ministerio de Agricultura estima que el consumo de gasóleo agrícola en Catalunya, calculado a partir de las solicitudes anuales del Impuesto Especial de Hidrocarburos, ronda los 70 millones de litros. Teniendo en cuenta que Lleida viene a representar el 40% de todo el campo catalán estaríamos hablando de unos 28 millones.