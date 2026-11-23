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El titular de la Plaza número 1 de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Lleida ha perdonado una deuda de 178.995,38 euros a un leridano en situación de insolvencia por un restaurante adquirido cerca un traspaso de cantidad elevada. Según ha explicado el despacho que ha llevado el caso, Bergadà Abogados, la resolución se ha dictado mediante la Ley de la Segunda Oportunidad.

La insolvencia del leridano proviene del fracaso del restaurante que asumió mediante el traspaso del establecimiento por un importe superior a 300.000 euros. El negocio funcionaba y los ingresos eran regulares, pero la crisis económica del 2008 afectó a la clientela del restaurante, igual que a todo el sector de la hostelería. La facturación del establecimiento cayó y el negocio no consiguió recuperarse.

Al momento de adquirir el restaurante, el hombre constituyó una sociedad mercantil, avalando las obligaciones económicas de esta. Así pues, cuando el proyecto fracasó, las deudas lo afectaron al patrimonio personal. El leridano se gastó los ahorros, impidiéndole continuar con la hipoteca de su vivienda, la cual fue subastada. Además, la empresa generó una deuda que ha ido pagando a lo largo de los años a través de fraccionamientos dependientes de su situación económica y aplazamientos.

La falta de ingresos regulares lo obligó a depender del apoyo de conocidos y familiares; además, afectó a su vida personal, en parte a causa de las constantes presiones para pagar las deudas. Después de estos años, el hombre acudió a los juzgados y se le concedió la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad.