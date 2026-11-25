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El Govern ha creado un grupo de trabajo para coordinar la desescalada de las medidas contra la peste porcina africana (PPA), y ha descartado reabrir Collserola hasta el año que viene. Así lo explicó ayer el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, durante un balance del primer año desde el primer caso confirmado en Catalunya, en el que concretó que el grupo de trabajo estará formado por científicos y representantes de los ayuntamientos, que valorarán posibles ajustes de las medidas y definirán la hoja de ruta para recuperar progresivamente la normalidad.

Ordeig señaló que el grupo llevará una primera propuesta antes de acabar 2026 para revisar el acceso a las zonas de bajo riesgo o a las zonas de alto riesgo fuera del cierre perimetral, y otra a principios de 2027 para flexibilizar los accesos a la zona de alto riesgo, donde está el parque de Collserola, que está considerada una unidad aparte. El objetivo es avanzar hacia una recuperación progresiva de la normalidad si la evolución epidemiológica lo permite, pero sin rebajar la guardia.

De esta manera, el Govern prevé que las restricciones no se apliquen de forma generalizada por municipios, sino que se pueda reabrir la circulación por determinados caminos y pistas sin que esto implique la apertura de todo el medio natural de un municipio. “La crisis sanitaria no ha terminado, un resbalón o una reapertura mal gestionada nos podría devolver a la casilla de salida”, advirtió Ordeig, que remarcó que no quieren ser como Polonia o Rumanía, que llevan más de diez años con la enfermedad y donde ya ha entrado en las granjas.

Durante el primer año de gestión de la PPA se han detectado 448 jabalíes positivos y 15.283 negativos. Ordeig subrayó que desde agosto “prácticamente todos los positivos son de restos enterrados” –ya que el virus se mantiene presente durante meses– pero que no hay circulación entre animales vivos. Además, informó de que en la zona cerrada hay actualmente una densidad de un jabalí por kilómetro cuadrado, lo que supone “una reducción significativa”. Más de 541 agentes rurales han participado en el dispositivo, que ha superado las 30.000 jornadas de trabajo sobre el terreno.

Paralelamente, Ordeig explicó que no hay novedades sobre el origen del brote, habitualmente achacado a la llamada “teoría del bocadillo”, es decir, a la llegada a través de un embutido contaminado de otro país con la enfermedad.