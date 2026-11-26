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La cifra de hipotecas constituidas sobre vivienda aumentó en septiembre un 15,4% anual en la provincia de Lleida, hasta las 338, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La demarcación registró su mejor mes de septiembre desde 2010, y fue la provincia catalana que obtuvo un mayor crecimiento. El importe medio fue de 119.601 euros, un 6,5% menos respecto a septiembre de 2025, y el capital total prestado alcanzó los 40,1 millones de euros (un 7,7% más). Asimismo, el número de hipotecas sobre vivienda canceladas fue de 194, lo que supone un descenso del 28,41% en comparación con hace doce meses.

Por su parte, las operaciones en Catalunya se elevaron un 9,1% interanual, hasta las 8.490 firmas, la cifra más alta en un mes de septiembre desde 2009. El capital prestado por parte de los bancos aumentó un 16,4%, hasta los 1.694 millones de euros, y el importe medio de los préstamos fue de 199.553 euros, un 6,7% más que en septiembre de 2025. Catalunya fue la segunda comunidad donde más se aumentaron las firmas, solo por detrás de Andalucía (8.896) y por delante de Madrid (8.031) y la Comunitat Valenciana (6.069).

En España se registró, al igual que en Lleida, el mejor mes de septiembre desde 2010 en relación al número de hipotecas constituidas sobre vivienda, que alcanzó las 46.469 operaciones, un 2,3% más que en 2025. De esta manera, suma dos meses al alza después del descenso experimentado en julio.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en septiembre en el 3,05%, frente al 3,08% de agosto. Incluyendo el noveno mes del año, ya son tres los meses consecutivos en que este indicador marca tasas superiores al 3%.