La asociación del vacuno Asoprovac celebró ayer en la Llotja una jornada sobre el sector. - JORDI ECHEVARRÍA

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El censo provisional de ganado bovino en las comarcas de Lleida se situaba en 371.907 cabezas en mayo de este año 2026, según el último censo publicado por el Servicio de Estudios y Estadística de la Generalitat.

Esta cifra representa el 56 por ciento de los 664.371 animales contabilizados en el conjunto de Catalunya, por delante de Barcelona (149.575 cabezas, el 22,5%), Girona (129.837, el 19,5%) y Tarragona (13.052, el 2%).

La actividad ganadera de la provincia muestra una fuerte especialización en el cebo de animales jóvenes, ya que el total de bovinos leridanos, 259.427, tienen menos de 12 meses (el 62,8% del total catalán en esta franja de edad).

Dentro de este grupo destacan los 240.793 terneros y terneras destinados a sacrificio, lo que supone que el 65,5% de los animales de este perfil en Catalunya se crían en explotaciones de la demarcación de Lleida (frente a los 367.599 del total catalán).

En el tramo de edad de entre 12 y 24 meses, la provincia suma 53.459 ejemplares (el 58,5% de los 91.319 registrados en toda Catalunya), con 32.165 machos y 21.294 hembras.

La composición por edades de la cabaña leridana difiere de la media del conjunto catalán debido al peso del engorde.

Mientras que en la provincia de Lleida los animales menores de un año representan el 69,8% de todo su censo bovino, en la media de Catalunya este porcentaje baja al 62,1%.

Por el contrario, los bovinos adultos de 24 meses o más suponen el 15,9% del total en la provincia (59.021 cabezas), más de ocho puntos por debajo del promedio autonómico, donde alcanzan el 24,1% (160.134 ejemplares).

En el segmento de vacas reproductoras –hembras que ya han parido, tanto mayores como menores de 24 meses–, Lleida contabiliza 50.481 cabezas, lo que equivale al 35,5% de las 142.064 registradas en Catalunya. De ellas, 27.443 son de aptitud lechera (el 38,1% del total catalán de vacas de leche, situándose como primera demarcación por delante del 35% de Girona y el 26,9% de Barcelona) y 23.038 son de aptitud cárnica (el 32,9% del censo catalán de este tipo, ligeramente por detrás del 34% de Barcelona).

Además, en el grupo de animales de 24 meses o más, Lleida registra 6.095 machos (el 57,1% de los 10.665 de Catalunya) y 2.445 hembras que nunca han parido.