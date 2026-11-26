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El Black Friday es una "trampa" según el análisis de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Tres de cada cuatro productos cambian de precio en las semanas anterior al inicio de la campaña de descuentos y lo hacen, sobre todo, al alza.

Asufin ha analizado el coste de 72 productos entre el 14 de octubre y el 16 de noviembre y ha detectado un efecto 'vaivén' de los presupuestos, con mucho movimiento y poco ahorro.

El encarecimiento de los productos es predominante en la ropa, el calzado y productos del hogar, afirmando que el precio del Black Friday coincide con el mismo precio del inicio del periodo analizado. Los productos de belleza, en cambio, se encarecen un 8% la semana previa y las aerolíneas cambian cada cuatro días el coste de los billetes, encareciéndolos cuando falta poco para la fecha del vuelo.