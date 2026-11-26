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La IX edición de Lleida emprendida, el encuentro anual de Pimec de la pequeña y mediana empresa se ha celebrado este jueves por la tarde en el Palacio de Congresos de la Llotja de Lleida. Han asistido más de 450 profesionales y se han expuesto las 400 propuestas que la patronal pide al futuro gobierno del Estado.

El presidente de Pimec en la región, Borja Solans, confía en que las comarcas de Ponent lideren el crecimiento empresarial. Ha señalado que el aumento de suelo industrial es necesario, ya que era uno de los problemas empresariales en Lleida, según ha indicado Solans. Espera que la nueva zona industrial que pueda atraer nuevos proyectos y mejorar el ranking del crecimiento empresarial de las comarcas durante los próximos años.

El programa del acontecimiento ha contado con la conferencia de la psicóloga clínica, periodista y conferenciante, Isabel Rojas, sobre el autoconocimiento y la gestión emocional en el liderazgo y el bienestar labora. Por otra parte, también se ha hecho una entrevista en Agus Gómez, fundador de Wallapop, que ha explicado su trayectoria y el crecimiento empresarial que ha experimentado su negocio. El encuentro ha finalizado con una mesa redonda de casos de éxito de empresas del territorio.