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Mercadona ha inaugurado su nuevo supermercado en Solsona, situado en la calle Àngel Guimerà. Esta apertura culmina la adaptación del establecimiento al modelo 'Botiga 9', que promete una experiencia de compra mejorada para sus clientes y más espacio para los productos frescos. La reforma integral ha implicado una inversión de 2,4 millones de euros y la colaboración de 67 proveedores de obra.

Esta nueva apertura en Solsona se añade a la lista de supermercados Mercadona que ya operan bajo el formato 'Botiga 9' en Catalunya. Entre estos se destaca otra en la demarcación, la de Cervera.

El establecimiento de Solsona, con una plantilla de 32 personas, implementa una reorganización completa del espacio, pasando de una estructura para negocios a una organización que busca optimizar la experiencia de compra, haciéndola más ágil y sencilla, a la vez que mejora la eficiencia del personal en las tareas de reposición y coordinación.

Obrador Central: eficiencia y calidad en frescos

Uno de los pilares de la reorganización es el Obrador Central, un espacio clave que agrupa todas las áreas de preparación de productos frescos dentro del supermercado. Esta concentración de las tareas de corte, cocción y envasado en un único punto no sólo garantiza la máxima calidad y frescor de los artículos, sino que también libera espacio para su exposición en libre servicio. Esta innovación contribuye a una gestión más eficiente de los recursos, con un ahorro energético de hasta el 10% y una reducción del consumo de agua de hasta el 40%.

Innovación tecnológica y sostenibilidad

Con respecto a la innovación, el nuevo Mercadona de Solsona incorpora dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas que optimizan la autogestión del establecimiento, mejorando la toma de decisiones y agilizando los procesos operativos. Destaca la implementación de sistemas Aerofoil en los murales de frío de las neveras, que reducen la pérdida de frío e incrementan la eficiencia energética, además de mejorar el confort térmico. La apuesta por el CO₂ como refrigerante natural subraya el compromiso con la sostenibilidad, minimizando el impacto ambiental. Finalmente, la renovación de equipos y la actualización de las salas de máquinas aseguran un mantenimiento óptimo y una eficiencia operativa duradera.

Esta estrategia de reorganización, centralización de procesos y modernización tecnológica del modelo 'Botiga 9' tiene como objetivo principal incrementar la productividad y la eficiencia de sus supermercados. Esta transformación representa una evolución con respecto al modelo anterior, la 'Botiga 8', y se prevé que se implemente de manera generalizada entre los años 2026 y 2033. Para llevar a cabo esta ambiciosa actualización, Mercadona ha proyectado una inversión total de 3.700 millones de euros.