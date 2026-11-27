Más de 450 empresarios participaron ayer en la novena edición del Lleida Empresa, el encuentro anual que impulsa Pimec Lleida con el objetivo de fomentar las relaciones entre las pymes de la demarcación. El acto sirvió para trasladar sus principales reivindicaciones a las puertas de las elecciones generales del domingo, poniendo especial énfasis en la necesidad de impulsar una ley de crecimiento empresarial que permita a las pequeñas y medianas empresas ganar dimensión para ser más competitivas y resilientes ante la actual situación de inestabilidad geopolítica y económica. Así lo pusieron de relevancia tanto el presidente de Pimec, Antonio Cañete, como el líder de la patronal en Lleida, Borja Solans, que reclamaron poner en marcha una normativa que tenga en cuenta la dimensión de las compañías en ámbitos como la contratación pública, las garantías de cobro, el acceso al crédito o la simplificación administrativa. “Siete de cada diez empresas quieren crecer, pero no pueden hacerlo por las dificultades que afrontan. Las pymes dedican 43 horas mensuales solo a trámites burocráticos”, criticó Cañete. La patronal defiende que hacer crecer una empresa no significa únicamente ganar tamaño, sino también favorecer inversiones, crear empleo, mejorar salarios o generar arraigo en los territorios. Esta es la principal reivindicación de las 400 que la patronal ha trasladado a los partidos políticos de cara al siguiente ciclo electoral.

La fiscalidad y los salarios son otras dos cuestiones que inquietan a las pymes. En este sentido, la patronal puso sobre la mesa la necesidad de adoptar un sistema fiscal más justo y adaptado a la realidad de las pequeñas y medianas empresas, para favorecer su capacidad de inversión y crecimiento. Asimismo, Solans defendió que en materia salarial las empresas están cumpliendo. “En seis años los salarios han aumentado un 22%, pero los trabajadores tienen ahora menos capacidad de compra”, criticó. Por eso, reclamó una deflactación del IRPF, además de una mayor seguridad jurídica y diálogo social.

La ponencia central del acto fue a cargo de la psicóloga clínica y periodista Isabel Rojas, que habló a los asistentes sobre la comunicación emocional. El evento contó también con una entrevista al CEO de Wallapop, Agus Gómez, y una mesa de experiencias empresariales en la que participaron Blanca Cusiné, CEO de Arcusin; David Serrano, gerente de Refu; y Jan Amat, CEO de Recomotor.