Publicado por J.M. Creado: Actualizado:

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 3,5% en 2027, a tenor del dato adelantado de inflación de noviembre (4,1%) hecho público ayer y que permite avanzar el cálculo de la revalorización. De este modo, la pensión media mensual de la provincia de Lleida se elevará en 43,88 euros, hasta situarla en 1.297,62 euros en catorce pagas, partiendo de los 1.253,74 euros registrados este mes, según las previsiones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por prestaciones, la pensión media de jubilación sumará 50,06 euros al mes para alcanzar los 1.480,36 euros, mientras que la de incapacidad permanente subirá de media 42,73 euros (hasta los 1.263,56€) y la de viudedad aumentará en 30,20 euros (hasta los 893,07€).

Este incremento del 3,5%, pendiente de la confirmación definitiva del dato de inflación el próximo 15 de diciembre, no se aplicará de manera uniforme a todos los beneficiarios del sistema. En Lleida, 19.032 pensiones –el 18% de las 105.845 prestaciones en vigor en la provincia– perciben complemento a mínimos, un grupo que experimentará subidas superiores a la inflación, situadas entre el 8,8 y el 14,2% en función de la modalidad y de las cargas familiares.

Por el contrario, las pensiones contributivas ordinarias que superan el umbral mínimo y no alcanzan el tope del sistema sí recibirán la revalorización general del 3,5%, mientras que la pensión máxima registrará un incremento del 3,615% al sumar 0,115 puntos porcentuales adicionales al IPC conforme a la reforma vigente, pasando de los 3.359,60 euros actuales a 3.481,18 euros mensuales.

A fecha 1 de noviembre, la provincia de Lleida registra 105.845 pensiones contributivas en vigor, lo que supone un incremento interanual del 1,29%. La pensión media mensual en Lleida se sitúa en 1.253,74 euros tras experimentar una subida del 5,21% respecto al mismo mes del año anterior.

Por prestaciones, la jubilación concentra el mayor volumen con 67.480 pensiones y una cuantía media de 1.430,30 euros, seguida de las 23.417 prestaciones de viudedad (862,87€), las 11.777 de incapacidad permanente (1.220,83€), las 3.107 de orfandad (496,96€) y las 64 en favor de familiares (908,61€).

Evolución de la inflación

El índice de precios de consumo (IPC) se ha moderado ocho décimas en noviembre, hasta el 4,1 %, debido al abaratamiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento de noviembre de 2025, y a la menor subida de los precios del vestido y calzado. En noviembre el descuento al diésel se mantuvo en los veinte céntimos el litro y el de la gasolina subió de los cinco a los veinte céntimos, tal y como estaba previsto en el plan de respuesta al conflicto de Irán del Gobierno. Los precios de los alimentos, las bebidas y el tabaco, por su parte, moderaron sus aumentos y repuntaron un 2,3% interanual y un 0,1% frente a octubre, según el dato adelantado del IPC publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Esta subida supone una moderación interanual de precios respecto a octubre, cuando el coste de esos productos aumentó un 2,4%.