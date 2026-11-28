Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Mercadona abrió ayer su supermercado situado en la calle Àngel Guimerà de Solsona después de invertir 2,4 millones de euros en reformarlo y adaptarlo al nuevo modelo Botiga 9, que ofrece un espacio más amplio para los productos frescos y mejoras en la experiencia de compra de los consumidores. Entre las principales novedades de este establecimiento, que cuenta con una plantilla de 32 personas, está la reorganización integral del espacio para optimizar la compra y hacerla más ágil y sencilla. El centro de esta reorganización es el obrador central, donde se unen todas las áreas de preparación de productos frescos que se elaboran en la tienda. Esta remodelación ofrece además una gestión más eficiente de los recursos y supone un ahorro de hasta el 10% en energía y de hasta el 40% en consumo de agua.

Asimismo, la tienda incorpora una serie de dispositivos electrónicos que agilizan los procesos de toda la cadena y permiten una mayor eficiencia. Por ejemplo, en las neveras se han incorporado sistemas Aerofoil que minimizan la pérdida de frío hacia los pasillos. La tienda incluye también una zona de descanso para los clientes y un aparcamiento con 135 plazas.

Mercado prevé cerrar este año con aproximadamente 60 Botiga 9 en toda España.