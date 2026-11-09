Josep Chimeno Montull
PARE DELS NOSTRES COMPANYS ROBERT CHIMENO I JOSEP MARIA CHIMENO
Ha mort el dia 8 de novembre del 2026.
Amb un profund respecte i tristesa, tot l’equip d’Hidromatic Ponent s’uneix al dolor que embarga el nostre cap i la seva família, pel traspàs del seu estimat pare. Avui volem honrar la seva memòria i agrair profundament el seu suport incondicional, ja que en Josep sempre va ser un pilar fonamental que va ajudar a impulsar i fer créixer la nostra empresa des dels seus inicis. Volem expressar el nostre més sincer condol, afecte i solidaritat a tots els seus éssers estimats en aquest moment tan difícil. Descansi en pau. Ens unim al dolor de la família i amics en aquests moments tan difícils.
La cerimònia tindrà lloc avui, dia 9 de novembre, a les 12.00 h, a l’església de Sant Llorenç de Soses.
( Soses, 9 de novembre del 2026 )