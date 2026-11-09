Teresa Guerrero Montalbán

VIUDA DE JOSÉ MOLINA MARTÍNEZ(RESTAURANTE CAL MOLINA)

Ha fallecido cristianamente el día 7 de noviembre de 2026 a los 78 años.

Sus hijos, Mónica, Eli y David; hijos políticos, Marc y Ana; nietos, Enzo, Diego y Mario; hermana, Encarna; sobrina, Eva y demás familia.

Al comunicar a sus amigos y conocidos tan sentida pérdida les ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La ceremonia religiosa tendrá lugar hoy lunes día 9, a las 11.30 h, en la Sala Ecumènica del Tantori Jardí La Lleidatana, por todo lo cual les quedaran muy reconocidos.

( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 9 de noviembre de 2026 )