Esteve Nicolau Gort
Ha mort cristianament el dia 9 de novembre del 2026 als 96 anys.
La seva esposa, Rosario; fills, Olga, Ramon, Esteve i Jordi; fills polítics, Rosa i Tomàs; nets, Xènia, Iolanda, Esteve, Alba i Arnau; nebots i família tota agraeixen les mostres d’estima i condolença rebudes i que el tingueu present en el vostre record.
La cerimònia religiosa tindrà lloc avui dimarts dia 10, a les 11.30 hores, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 2. Lleida, 10 de novembre del 2026 )