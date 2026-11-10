Joan Ramon Molins Modrego
Ha mort cristianament el dia 8 de novembre del 2026 als 87 anys.
La seva esposa, Carme Vall; fills, Meritxell, Carles, Gemma i Joel; nets, Júlia, Elena, Ona, Pau i Mario; germans, Pelai i Carme, Montse i Pepito; nebots i família tota.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració per l’etern descans de la seva ànima i l’assistència a la cerimònia religiosa que tindrà lloc demà dimecres dia 11, a les 10.00 h, a la Sala Ecumènica del Tanatori Jardí La Lleidatana, per la qual cosa els quedaran molt reconeguts.
( D. M. : Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 1. Lleida, 10 de novembre del 2026 )