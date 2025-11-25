La Boscana, del chef leridano Joel Castanyé, gana la segunda estrella Michelín

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La gala de las Estrellas Michelín 2026 ha distinguido en La Boscana, el restaurante de Bellvís del chef leridano Joel Castanyé, con la segunda estrella Michelín. Castanyé consigue su segunda estrella después de 9 años de conseguir la primera.

Castanyé ha compartido escenario con referentes de la gastronomía catalana como Albert Adrià o Ramon Freixa, que también han conseguido 2 estrellas por Enigma y Ramon Freixa, respectivamente.

Durante su discurso de agradecimiento, Castanyé ha agradecido a su madre, de 82 años, que "sigue dando guerra al oficio" y que ha visto la gala desde fuera del teatro porque "quería entrar, pero no tiene entrada". También ha aprovechado la ocasión para agradecer el premio a su equipo y a su mujer, que se veía muy emocionada mientras Castanyé recogía el premio.

Por último, Castanyé ha compartido el premio con Lleida, el Pla d'Urgell y Bellvís. "Lo rural es maravilloso", ha afirmado.

Más restaurantes con 3 estrellas Michelín

Los 16 restaurantes con 3 estrellas Michelín en el 2025 las han mantenido en el 2026, entre las que destacan a las barcelonesas ABaC, de Jordi Cruz, o Disfrutar, de Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch.