Viatjar per fotografiar: conviure amb la natura
Un viatge a les Açores és, sobretot, mirar, caminar, descobrir i conviure amb la natura. En el meu cas, a més, la visita tenia un objectiu molt concret: recórrer les illes amb la càmera per fer un reportatge fotogràfic i documentar-ne, a través de les meves imatges, els paisatges únics i la vida dels seus habitants.
El meu viatge a les Açores va començar a São Miguel, la més gran de les nou illes que formen aquest arxipèlag d’origen volcànic. De la meva primera destinació, l’indret que més em va captivar va ser Faial da Terra. Es tracta d’un petit poble encantador al costat del mar, d’aquells llocs on encara es respira un caràcter popular i autèntic. Hi vaig poder gaudir no solament dels paisatges, sinó també de la proximitat i l’hospitalitat dels seus veïns. Vaig tenir, a més, la sort de coincidir amb les festes locals, viure les seves processons i compartir a la nit un menjar popular entorn d’unes taules instal·lades davant l’església. Va ser una d’aquestes experiències que fan que una escapada deixi de ser simplement una visita i es converteixi en una manera de conèixer i compartir la vida local.
Però si hi ha una illa que m’ha deixat especialment marcat, aquesta és Flores, considerada la terra insular més occidental d’Europa. La vegetació ho ocupa pràcticament tot i pots passar, en molt poc temps, d’estar al costat del mar, amb l’aigua completament transparent i els peixos al teu voltant, a ascendir per les muntanyes fins a trobar-te amb llacs volcànics, enormes cascades, boscos i una vegetació exuberant. Així, cada pocs quilòmetres apareix una panoràmica capaç de sorprendre’t; un espectacle que canvia constantment. Per a un fotògraf, això és un autèntic regal. I també una obligació a aturar-se constantment, observar la llum, esperar el moment i deixar que el paisatge parli per si mateix i, per descomptat, treure l’objectiu.
Vaig tenir també l’oportunitat de nedar amb dofins salvatges i descobrir sota el mar una vida que moltes vegades passa desapercebuda des de terra: bancs de peixos, aigües transparents i una fauna marina que converteix cada immersió en una experiència difícil d’oblidar. I fora de l’aigua, l’illa ofereix una varietat vegetal extraordinària: flors de tota mena, arbres, plantes i un mantell verd que sembla acompanyar-te durant tot el recorregut.
Un dels grans moments va ser davant de les grans cascades que plouen al llarg de l’illa. La llum va crear un arc de Sant Martí enmig de l’aigua i vaig tenir la sort de poder capturar-lo amb la càmera. Són instants que no es poden planificar: simplement apareixen, i has de ser allà per veure’ls, esperar i saber quan disparar.
Però, probablement, el que més m’ha agradat de l’illa de Flores són precisament els moments que no necessiten una fotografia espectacular. Poder allunyar-te, caminar i trobar-te completament sol i en pau enmig de la natura és un privilegi. També asseure’t davant d’un paratge, escoltar l’aigua, observar els animals o simplement contemplar tot el que t’envolta sense més ni més. Com a fotògraf, aquests instants són també una manera de mirar i d’entendre un lloc. També els seus petits pobles, els seus camins, les seves cases i, sobretot, la gent formen part d’aquest atractiu. En tot moment vaig trobar un caràcter acollidor i pròxim, una manera de viure que sembla estar molt més lligada al territori i al medi.
Després de recórrer-la, em queda clar que no és casualitat que l’illa s’anomeni Flores. Com deia, està plena de flors, de vegetació, d’aigua, de muntanyes... Tot plegat forma paisatges plens de vida i petits racons que conviden a ser descoberts sense presses.
Ha estat un viatge absolutament recomanable per als qui gaudeixen de la fauna i la flora, de la fotografia i d’una manera de viatjar respectuosa amb el medi ambient i amb les persones que hi viuen. Un viatge per caminar, observar, fotografiar, conviure i deixar-se sorprendre.
Flores és, sens dubte, un lloc al qual tornaria. I probablement això és una de les millors coses que es poden dir d’un viatge.
Marcada per l’aigua
El descobriment de Flores s’atribueix tradicionalment al navegant portuguès Diogo de Teive i al seu fill, que hi haurien arribat cap a l’any 1452. En un primer moment, l’illa va rebre els noms de São Tomás i Santa Iria, fins que poc després se la va rebatejar amb la denominació actual, atesa l’abundància de flors grogues (vara d’or) que poblen la seva terra i que van acabar convertint-se en un dels elements més característics del seu bell paisatge. La seva posició geogràfica, —que constitueix l’extrem més occidental d’Europa—, ha marcat durant segles la història, l’economia i la manera de viure dels seus habitants.
Amb una superfície d’uns 143 km², aquest racó enmig de l’oceà Atlàntic forma part de la xarxa mundial de Reserves de la Biosfera de la Unesco. No és estrany ja que la seva biodiversitat és excepcional. Cascades, llacunes, rius i piscines naturals inunden els paisatges; marcats també pels colors de les flors i la vegetació, penya-segats, petites poblacions vora el mar i set cràters volcànics, entre els quals mereix un esment especial Lagoa Funda, amb 105 metres de profunditat. Les altres sis —Branca, Seca, Comprida, Rasa, Lomba i Funda das Lajes— són igualment belles i bé mereixen una visita.
Senderisme, barranquisme o submarinisme són activitats que, en aquest indret, tenen un valor afegit. Tot plegat fa realitat un catàleg natural i una destinació inoblidable per als viatgers que busquen una experiència allunyada dels itineraris més populars entre els turistes.
Abans de la visita
A l’illa de Flores s’hi pot arribar via marítima (segons la temporada i les condicions del mar) o aèria. Un cop a terra es pot recórrer amb vehicle, una opció pràctica per arribar als diferents miradors, nuclis habitats i punts d’interès distribuïts pel mapa. Les carreteres connecten Santa Cruz das Flores, principal nucli urbà i porta d’entrada aèria, amb Lajes das Flores i altres poblacions de dimensions reduïdes. Tot i que les distàncies són relativament curtes, el relleu, les carreteres sinuoses i les parades per gaudir del paisatge fan recomanable planificar les jornades sense presses.
Els aficionats al senderisme disposen de rutes senyalitzades que permeten descobrir l’entorn a peu. Abans de començar una excursió és convenient consultar la informació oficial sobre l’estat dels camins, la durada i la dificultat, així com comprovar la previsió meteorològica. A Flores, els núvols, la boira i la pluja en poden modificar ràpidament les condicions, especialment a les zones elevades. Cal portar calçat adequat, aigua i roba impermeable, fins i tot durant els mesos més càlids.
Gastronomia i vida local
La cuina de Flores reflecteix una economia basada en els productes de la terra i del mar. Entre les especialitats locals que val la pena buscar hi ha la linguiça servida amb inhame, la sopa de créixens, els diferents peixos o el formatge curat amb segell local.