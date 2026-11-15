Al cor del país: descobrint la ciutat de Manresa i els seus molts reclams de turisme
A pesar de l’acostament en temps de viatge que va suposar l’obertura de l’Eix Transversal, que la deixava a tan sols una hora i quart amb cotxe des de Lleida (112 km), Manresa continua sent bastant desconeguda per a la majoria de ponentins. Una pena, perquè la ciutat del Cardener atresora força atractius turístics de caràcter històric, cultural, comercial i gastronòmic, més que suficients perquè el foraster dediqui de tant en tant una jornada a visitar-la, i si és possible un cap de setmana sencer, ja que de raons en sobren. De manera que avui comencem una sèrie de tres articles sobre els múltiples elements manresans d’interès, que des del punt de vista estricte del patrimoni arquitectònic o artístic podríem dividir en quatre àrees, corresponents a tantes d’altres èpoques: medieval, modernista, barroca i jesuítica. De les dues últimes versaran en concret els papers dels dos pròxims diumenges, centrats respectivament en el nou Museu del Barroc i el monumental santuari de Sant Ignasi.
Sota el lema d’El cor de Catalunya, a causa de la seva posició geogràfica, els nadius potser afegirien també que espiritual, la capital del Bages compta amb un ric repertori d’edificacions medievals i modernistes. Entre les primeres, destaquen la imponent basílica gòtica de la Seu, amb un espectacular sistema d’airosos contraforts i valuosos retaules, dissenyada pel mateix arquitecte de Santa Maria del Mar a Barcelona, o el pintoresc i sinuós carreró del Balç, que acull un centre d’interpretació sobre aquesta singular successió enllaçada de porxos i galeries, o el pont vell de vuit.arcs construït al segle XII o encara la séquia del XIV als afores, per portar- hi aigua des del Llobregat, habilitada ara com a agradable circuit de 26 km, a banda de diverses esglésies, ermites, antics convents o creus de terme. Menció a part mereix el cèntric Espai Manresa 1522, exposició permanent de vestigis locals de la setzena centúria i sobre la petjada ignasiana.
L’itinerari modernista discorre des de la bonica plaça de l’Om fins al capdamunt del distingit passeig Pere III, passant per davant d’una vintena de construccions d’aquest estil, des de la farmàcia Esteve o el quiosc de l’Arpa (a la foto) fins a la majestuosa Casa Torrents, la singular Casa Lluvià o el senyorial Casino, passant per les cases Torra o Padró o l’antic Casal Regionalista, projectats la majoria pels arquitectes locals Ignasi Oms i Alexandre Soler.
Al cor del passeig
KURSAAL ESPAI GASTRONÒMIC
Passeig Pere III, 35, Manresa, 938722188
Justament a l’elegant passeig Pere III, vora el Casino modernista, s’aixeca tot blanc el notable edifici, en aquest cas noucentista, del teatre Kursaal, que alberga al primer pis un curiós restaurant, mereixedor d’entaular-s’hi a dinar o sopar els dijous, divendres i dissabtes, tant per l’originalitat del local com per la digna oferta culinària, a preus assequibles. Menú de migdies feiners per 19 euros, a escollir entre una llarga llista de plats, alguns amb suplement. Un altre menú compost per vermut i un arròs, a 30. I encara un tercer diguem-ne romàntic, a 82 la parella. A banda, carta molt completa que conjumina tradició i modernitat cosmopolita, així com una àmplia representació de vins Pla de Bages.