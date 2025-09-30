Eliminación cruel del AEM en la Copa de la Reina (1-3)

Publicado por Jordi Argilés Creado: Actualizado:

El AEM cae eliminado en la prórroga después de jugar en inferioridad desde el minuto 44 por la expulsión de Honoka. Los goles de Bové y Ari sentencian al partido a los últimos minutos de la prórroga.

Los dos equipos han empezado el partido con mucho ritmo, todas las pelotas en el centro del campo eran una lucha constante entre las jugadoras de los dos conjuntos. El AEM dominaba y Carlota Acín enviaba la pelota al palo, pero la Europa amenazaba al contraataque.

En el minuto 32, un golazo de Ainhoa ha abierto el marcador para el Europa. El AEM ha quedado tocado después del gol y justo antes del descanso, en el minuto 44, Honoka ha visto la segunda amarilla en una acción muy discutible. Con los ánimos calientes se ha llegado al descanso.

Después del paso por vestuarios, a pesar de la inferioridad, las leridanas han dominado de inicio a fin la segunda mitad. El Europa cerrado al área se defendía, pero Vero ha encontrado la recompensa del gol con un remate de cabeza por empatar el partido. Los últimos veinte minutos el AEM ha buscado la victoria y Evelyn ha estrellado una pelota en el travesaño. Ninguno de los equipos ha sido capaz de marcar y se ha llegado a la prórroga.

En el tiempo extra, el Europa ha empezado mejor y el AEM ha ido defendiéndose con comodidad hasta el minuto 118 cuando Bové ha marcado el segundo gol visitante después de avisar a la jugada anterior. Finalmente, con el AEM volcado en ataque, Ari Sánchez ha sentenciado con el tercero y definitivo 1-3.