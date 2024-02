Las obras de reforma del Palau de Vidre se reanudarán en primavera

Publicado por Santi Costa Domingo Verificado por Creado: Actualizado:

Las obras de rehabilitación del Palau de Vidre llevan paradas desde antes de Navidad y no se reanudarán previsiblemente hasta la primavera. Así lo aseguraron fuentes municipales, que señalaron que no se reemprenderán hasta que no se apruebe el proyecto ejecutivo de la segunda fase del proyecto.

La primera fase de la rehabilitación consistía en el vaciado del edificio y la demolición de su fachada principal, dejando solamente su estructura exterior. Estos trabajos ya están acabados casi en su totalidad y solo faltarían hacer actuaciones puntuales que se están llevando a cabo estos días. La segunda fase consistirá en la rehabilitación como tal del histórico pabellón. Desde el ayuntamiento señalaron que este proyecto ejecutivo de la segunda fase “se envió hace poco a los Bomberos de la Generalitat, que ya han emitido un informe favorable y está previsto aprobarlo todo este febrero cuando se tengan todos los informes”. Su tramitación la hará la junta de gobierno local, por lo que no será necesario esperar al pleno ordinario de finales de febrero. No obstante, el gobierno municipal no quiso poner una fecha exacta a la reanudación de los trabajos. “Está previsto que las obra comiencen cuando acabe todo el proceso, máximo a la primavera”. Cabe señalar que esta es una obra que está sufragada con fondos europeos e inicialmente la reforma iba a durar un año.

Sobre si hay una posible demora en la ejecución de los trabajos, desde el gobierno municipal alegaron que “la obra sigue sus tempos y se debe tener en cuenta que es un formato de grandes dimensiones”. Además de mantenerse como pabellón ferial, el nuevo Palau de Vidre acogerá un hotel de entidades y espacios polideportivos. La rehabilitación del edificio también supuso que la comunidad Ibn Hazm lo abandonara en septiembre, ya que desde 2012 este había sido su mezquita después de que la Paeria cerrara la que tenían en la calle del Nord hace 12 años.

Además de la reforma del Palau de Vidre, tanto la rehabilitación de la Rambla d’Aragó como la de Prat de la Riba, así como la adecuación de los entornos escolares, son actuaciones financiadas por los fondos europeos.