Cortan el agua a los vecinos del bloque de Caldereries de Lleida que denuncian acoso inmobiliario

Los 16 vecinos que viven en el número 16 de la calle Caldereries y que denuncian sufrir acoso inmobiliario se quedaron ayer sin agua corriente después de que la propietaria del edificio, la inmobiliaria Firg Pyrene SLU, no liquidara la deuda que tenía con Aigües de Lleida, que asciende a más de 50.000 euros, según los inquilinos. Una situación que ha indignado a los vecinos, que no tuvieron constancia ni de la deuda acumulada ni de que iban a sufrir el corte hasta que la concesionaria se lo notificó a principios de mes. El bloque tiene un contador comunitario y los inquilinos pagaban un alquiler a la inmobiliaria que incluía el agua y la luz, pero en ningún momento les pasaron facturas del consumo y ahora se sienten indefensos. “Hemos ido pagando el alquiler pensando que nuestro dinero era para el agua y la luz pero no ha sido así, no sabemos qué han hecho con él, no responden a nuestras llamadas y estamos sin agua habiendo personas mayores, incapacitadas y vulnerables en el edificio”, lamentó una de las vecinas, que dijo que el corte es el último caso de acoso inmobiliario de Firg Pyrene SLU. “Llevamos meses sin ascensor y la propiedad se comprometió hace casi un año a repararlo y arreglar la puerta de entrada para evitar que entren intrusos, pero no han hecho nada y tenemos el cuarto de contadores okupado por toxicómanos. Nos hacen la vida imposible para que abandonemos nuestras casas”, lamentó otro de los afectados.

Ante esta situación, los vecinos presentaron la semana pasada una denuncia penal contra la propiedad por el impago del servicio de agua (ver desglose). Paralelamente, también presentaron hace semanas una queja formal en el ayuntamiento y ayer pidieron ayuda en la Empresa Municipal de Agenda Urbana (EMAU). “Cuando formalizamos la queja desde la Paeria nos aseguraron que no nos cortarían el agua y al final nos la han cortado y en la EMAU la única solución que nos han dado es que los vecinos paguemos la deuda, es indignante y nos sentimos totalmente desprotegidos”, dijo uno de ellos.Un responsable de Aigües de Lleida confirmó el corte del suministro. En su momento, señaló que al tener contador comunitario solo figura un titular, el dueño del edificio, y que antes de notificar el corte la Paeria comprobó que no había ninguna persona vulnerable. Un hecho que rebaten los vecinos, que afirmaron que en el inmueble viven personas con certificados de incapacidad y de vulnerabilidad, además de menores de edad y ancianos. Por su parte, desde el ayuntamiento no detallaron ayer si tienen previsto tomar alguna medida en relación a este caso.

Presentan una denuncia penal contra la titular del inmueble

Los vecinos del número 16 de la calle Caldereries presentaron la semana pasada una denuncia penal en el juzgado de guardia de Lleida contra la propietaria del edificio, Firg Pyrene SLU. En la denuncia, a la cual ha tenido acceso este diario, detallan que les han cortado el agua a pesar de que ellos pagaban el suministro con el alquiler y que no saben qué ha hecho la propiedad con su dinero. También denuncian las inversiones prometidas que no se han hecho, como arreglar el ascensor y la puerta de entrada, reponer los extintores y contratar un servicio de limpieza.