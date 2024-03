Ultiman el proyecto para la rehabilitación del tejado y la fachada de la iglesia de la Sang

La Congregació de la Puríssima Sang quiere iniciar cuanto antes la reparación de los problemas estructurales del tejado de la iglesia de la Sang, ubicada entre las calles Germanetes y Sant Antoni, que lleva apuntalado desde agosto del año pasado y que ha generado grietas en el interior. De hecho, el prior de la congregación, Eduard Segarra, explicó que los arquitectos les aconsejaron que el Viernes Santo en el interior del templo “no hiciéramos mucho ruido porque las vibraciones no son aconsejables para la estructura”. No obstante, la procesión se suspendió por la lluvia y todo el acto se tuvo que celebrar dentro de la iglesia.

El proyecto ejecutivo estará listo en abril y lo presentarán “a la Generalitat, para solicitar a continuación las licencias y permisos para poder empezar las obras”.“Primero empezaremos por lo más esencial, el tejado y la fachada, donde se han producido desconchones” en la parte alta, que no parecen graves pero que pueden resultar un riesgo si se acaban desprendiendo. “La primera fase será el tejado, por necesidad”, subrayó, y después abordarán la fachada, aprovechando así el andamiaje y otras infraestructuras de la obra. Añadió que también intentarán “revisar todo el artesonado, porque una parte se cayó hace tiempo”. “Queremos revisarlo todo, pero no renovarlo. Eso será en una segunda o tercera fase”, apuntó, en función del presupuesto que consiga la congregación. Segarra señaló que estas primeras obras tienen un coste de casi medio millón de euros. Dijo que no tienen aún toda la financiación, aunque sí tienen comprometida “una parte muy importante por parte de la Generalitat y el compromiso de las dos instituciones locales: Paeria y Diputación”. “El resto lo tenemos que conseguir como sea”, subrayó, y reconoció que lograrlo a través de aportaciones de los feligreses “será muy difícil”. “Tenemos que luchar, porque es un patrimonio de la ciudad”, remarcó.Por su parte, el alcalde, Fèlix Larrosa, indicó que “está prevista una reunión con el departamento de Urbanismo para poder avanzar en las primeras obras de consolidación del templo y preparar los escenarios de futuro”Construida en el siglo XVI, la iglesia de la Sang, que conserva una fachada renacentista, fue declarada como bien cultural de interés nacional (Becin) por la Generalitat en el año 2016. Es la base de operaciones de los Armats de la Sang.