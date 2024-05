App de jóvenes para mayores

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La asociación Coordinadora de Gente Mayor y Voluntariado Sénior de Lleida ha dado un gran paso adelante en su digitalización gracias a los alumnos de los grados de FP de Informática de la Caparrella, que han diseñado y creado una app para gestionar los perfiles de los voluntarios y los programas en que participan, así como una renovada página web.

Con el objetivo de hacer realidad “el retorno a la comunidad de la inversión que se hace en la educación, destacando el impacto positivo que puede tener la tecnología cuando se dirige a finalidades comunitarias”, el instituto arrancó el proyecto al principio del curso para alumnos del grado medio de Microsistemas Informáticos y Redes, encargados de la web, y del grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, para la aplicación. Los jóvenes presentaron esta semana los resultados de su trabajo a varios miembros de la Coordinadora, que agradecieron su esfuerzo y aseguraron estar muy contentos con la iniciativa.

Por un lado, la app permitirá coordinar a los voluntarios y digitalizar una extensa base de datos que incluye a unos 300 socios, de los que 44 están participando en activo en programas de las 95 llars de jubilados de la provincia adheridas a la Coordinadora, así como en proyectos de inclusión del ayuntamiento, acompañamientos a personas mayores que viven solas o proyectos propios, como talleres.

“Nos habéis puesto al día y la gente mayor demostraremos que estamos al pie del cañón, esta actividad intergeneracional que hemos promovido y sido capaces de llevar a cabo puede ser un ejemplo para todos”, celebró el presidente de la asociación, Josep Llurba, que explicó que con el programa ganarán mucha velocidad de respuesta al poder segmentar por perfiles a los miembros. “Tres de cada cuatro voluntarios van cambiando de proyectos para no hacer siempre lo mismo, y hasta ahora teníamos que recordar de memoria quién estaba disponible”, explicó el presidente.

El autor de la app, David Aguilera, recordó que “al principio, diseñarla se me hizo un poco cuesta arriba porque no tenía muy claro cómo lo quería hacer ni qué necesitaban ellos, pero en las dos visitas que hicimos nos resolvieron todas las dudas”. Explicó que cualquier mínimo error podía desconfigurar la base de datos y que tuvo que hacer varias modificaciones, pero aseguró que “me sentía más motivado al saber que se haría servir en el mundo real, por lo que he entendido la responsabilidad y he intentado que sea lo más óptima, intuitiva y estética posible”.

Mientras, la web renueva todo el contenido audiovisual y escrito de la anterior para dar visibilidad a la Coordinadora y al voluntariado. Sus creadores, Miguel y Jesús, se dividieron los trabajos de diseño y documentación. “Nos ha gustado mucho, es bonita y de funcionamiento fácil”, afirmó Llurba. “Ahora el trabajo es nuestro para llenarla”, añadió. “Agradecemos las felicitaciones porque es la primera web que hacemos una web, estamos orgullosos y esperamos que tenga futuro y que le guste a mucha gente”, respondieron los alumnos.

Las claves Aplicación

Permite gestionar y segmentar los perfiles de los más de 300 voluntarios de la Coordinadora, así como los programas en que participan. Web

Actualiza y renueva la el contenido audiovisual y escrito de la antigua para hacerla más intuitiva y dar más visibilidad a la entidad y su labor. Coordinadora

Colabora con 95 llars de jubilados de la provincia, de las cuales 17 son de Lleida ciudad. La mayoría son del Segrià y de Les Garrigues, por proximidad. También tiene programas propios y participa en proyectos de inclusión y acompañamiento. Caparrella

Promueve la iniciativa e involucra a los alumnos del grado medio en Microsistemas Informáticos y Redes, así como a los del superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.

«Tengo clarísimo que quiero dedicarme a la programación de videojuegos, y personalizar el diseño, letras, tipografías, colores de una web me ha gustado porque ha sido un primer paso». Miguel Blázquez. Alumno del grado medio