Endesa detecta 94 conexiones ilegales a la red en un año en la capital, el 90% en pisos

La compañía Endesa abrió el año pasado 94 expedientes por fraude eléctrico en la ciudad de Lleida, es decir, por tener la luz ‘pinchada’ para no pagarla, lo que supuso casi dos a la semana y una energía defraudada de 3.572 MWh. La empresa asegura que esta cifra es equivalente a la potencia de más de tres centrales nucleares del tamaño de las que están ubicadas en Catalunya. La gran mayoría de los fraudes detectados, un 90,4%, son domésticos, esto es, conexiones ilegales de viviendas a la red eléctrica, pero representan un consumo de 853 MWh, un 23,8% del total. En cambio, en nueve casos los expedientes estaban vinculados a cultivos de marihuana, con un consumo registrado de 2.719 MWh, un 76,11% del global.

En 2022, el número de fraudes detectados fue notablemente superior, con 145 expedientes, pero la energía defraudada fue similar a la de 2023, con 3.747 MWh. También nueve casos estuvieron relacionados con plantaciones de marihuana, con 2.342 MWh defradudados, un 52,4% del glogal.

Endesa argumenta que el descenso del número de expedientes responde al control y seguimiento que efectúan de esta situación, y por la presión de los cuerpos policiales. No obstante, destaca que pese a la disminución de los casos de electricidad ‘pinchada’, el volumen de energía defraudada no ha caído al mismo ritmo, sino que prácticamente se ha mantenido.Habitualmente, el fraude eléctrico doméstico en la ciudad de Lleida corresponde a enganches iregulares en viviendas que están okupadas y muchas de ellos se concentran en bloques de la Mariola. Esta práctica suele provocar que se fundan los fusibles del centro de transformación que suministra electricidad a los pisos, lo que las deja sin luz hasta que son sustituidos. Tal como publicó este diario en diciembre del año pasado, Endesa tiene constancia de que más de una cuarta parte de las interrupciones del servicio de toda la capital del Segrià suceden en ese barrio, donde un 7,5% de los puntos de suministro (viviendas, servicios generales de bloques, locales, alumbrado público o equipamientos) no tienen contrato.En el conjunto de la provincia, la compañía Endesa detectó el año pasado 282 conexiones irregulares a la red eléctrica, lo que supone una media de más de cinco cada semana, y el 62% de la energía consumida de forma fraudulenta procedía de plantaciones de marihuana. Según el balance de la compañía sobre las inspecciones llevadas a cabo en la provincia en 2023, 43 de los 282 expedientes de fraude registrados correspondían al cultivo ilegal de “maría”. Los datos sobre conexiones ilegales en las comarcas leridanas bajaron el año pasado en comparación con 2022, cuando aumentaron un 24%.

El ayuntamiento restablece el agua hoy a dos bloques de la Mariola

La Paeria anunció ayer que restablecerá hoy el agua a dos de los tres bloques de Gaspar de Portolà, en la Mariola, a los que se les cortó por impago el pasado día 14, y trabaja para llegar a una solución para el tercero esta misma semana. Como publicó este diario, los vecinos reclamaron recuperar el suministro y negociar después el retorno de las deudas. La concejalía de Acción e Innovación Social y los servicios sociales analizan la situación de las familias afectadas caso por caso y el proceso culmina con un compromiso de corresponsabilidad de los vecinos a través del pago de la deuda adaptado a cada situación. Paralelamente, Aigües de Lleida trabaja en la individualización de los contadores. El Pacto del Agua de la Paeria también contempla un fondo de solidaridad para dar cobertura a las familias vulnerables. En total, una decena de bloques de la Mariola no tienen servicio de agua por impagos.