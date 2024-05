Los acampados en el Rectorado bloquean dos de las tres puertas de entrada

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Las personas que llevan dos semanas acampadas en el Rectorado de la Universitat de Lleida en apoyo a Palestina bloquearon ayer dos de las tres entradas de acceso al edificio para denunciar que la dirección de la UdL todavía no ha adoptado ningún posicionamiento respecto al conflicto bélico con Israel y dicen que no pararán hasta que “rompa relaciones” con este país. El claustro extraordinario que se convocó para ello la semana pasada no se pudo celebrar por falta de quorum y para hoy está previsto un consejo de gobierno extraordinario telemático que plantea aprobar un reposicionamiento de las relaciones de la UdL con instituciones públicas y privadas de Israel. Los acampados lamentan que “pese a ver las masacres como la de Rafah no hemos visto ningún posicionamiento de la UdL” y reivindican que el bloqueo de accesos “es un llamamiento a todos los miembros del consejo de gobierno que asistan (al de hoy) voten romper relaciones con el estado genocida de Israel como han hecho otras ciudades como Barcelona, Girona, Sevilla, Jaén y Granada”. La UdL tiene actualmente tres acuerdos con la Ben-Gurion University of de Negev, uno bilateral, otro del programa de movilidad UdL y otro Erasmus, y uno bilateral con el Ramat Gan College of Law and Business.